التونسي بن يوسف: تعرضنا لهزيمة قاسية وموجعة

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 09:21

التونسي بن يوسف: تعرضنا لهزيمة قاسية وموجعة
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

أبدى لاعب منتخب تونس، فخر الدين بن يوسف، عن حسرته في أعقاب الخسارة التي مني بها على يد إنجلترا بالنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال بن يوسف، في تصريحات صحفية "أتحسر كثيرا، لأنها كانت هزيمة قاسية وموجعة، الخسارة في اللحظة الأخيرة، تجعل الحسرة تتضاعف، خصوصا أننا قمنا بكل شيء أمام إنجلترا".

وتابع: "لم ألعب في الدفاع فقط، والدليل أنني تحصلت على ركلة جزاء، ربما في الشوط الثاني، أردنا غلق المنافذ أكثر أمام إنجلترا، التي استغلت في الشوط الأول عديد المساحات، وخلقت الكثير من الفرص للتهديف".

وأردف "علينا أن نطوي الآن صفحة هذه الهزيمة المرة، فنحن في مغامرة، وعلينا ألا ننظر إلى الخلف، ونبذل كل ما في وسعنا، لتحقيق نتيجة أفضل أمام بلجيكا وبنما".

وكان بن يوسف قد غادر ملعب المباراة باكيًا، عقب صافرة النهاية، التي جاءت بعد قليل من الهدف الثاني لإنجلترا.


#فخر الدين بن يوسف
#تونس
#إنجلترا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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