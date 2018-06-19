نيمار يترك تدريب البرازيل بسبب الإصابة

تعرض اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لإصابة في كاحله، والتي أجبرته على مغادرة تدريب منتخب بلاده من أجل الخضوع لفحص طبي، اليوم الثلاثاء.

ولم تتضح بعد حجم الإصابة التي تعرض لها نيمار، في الوقت الذي تخيم فيه حالة من الخوف والقلق على المعسكر البرازيلي وجمهوره.

وكان نيمار قد عاد، مؤخرا، من إصابة شديدة ألمت به وأبعدته عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عدة أشهر.

ويستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس منتخب "السامبا" ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من كوستاريكا وصربيا وسويسرا.