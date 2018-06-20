المدرب سمارة: المغرب ستفرض التعادل أمام البرتغال

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 10:57

المدرب سمارة: المغرب ستفرض التعادل أمام البرتغال
المدرب محمد سمارة (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تستعد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا لخوض الجولة الثانية لدور المجموعات التي انطلقت بالأمس بمواجهة مصر وروسيا ضمن المجموعة الأولى.

وفي هذا اليوم، ستجرى المباراة الأخرى في دور المجموعات بين السعودية وأوروغواي، بالإضافة إلى مباراتي المجموعة الثانية، بحيث ستكون الأولى بين البرتغال والمغرب، أما الثانية فستجمع بين إسبانيا وإيران.

وعن توقعاته لمباريات اليوم، قال المدرب محمد سمارة، لـ"عرب 48"، إن "المنتخب المغربي سيعتمد على الهجمات المرتدة أمام نظيره البرتغالي، علمًا أن الأخير أفضل من ناحية هجومية بقيادة اللاعب كريستيانو رونالدو".

وأضاف "أتوقع بأن يظهر منتخب المغرب لعبا تكتيكيا أمام البرتغال، على أن يفرض التعادل أمامه بنتيجة هدف لكل منهما".

وتابع "بالنسبة لمباراة أوروغواي وروسيا، مما لا شك فيه أن الأول هو صاحب الأفضلية بوجود اللاعبين سواريز وكافاني وغيرهما، وبالتالي أرجح كفته للفوز بنتيجة 4 أهداف نظيفة".

وختم سمارة بالقول "أما بالنسبة للمباراة الأخيرة هذا اليوم، فإن المنتخب الإسباني أفضل من نظيره الإيراني، وأعتقد أنه في حال قدم المستوى المطلوب فإن الفوز سيكون من حليفه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة".


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#روسيا

من عرب 48

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