مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 18:43

مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شهدت نهاية مباراة المغرب والبرتغال أجواء مشحونة بين مجموعة من مشجعي الأول وآخرون في أعقاب رفع العلم الإسرائيلي في مدرجات ملعب "أولمبيكس كومبليكس لوزنيكي" بالعاصمة الروسية، موسكو.

وبحسب التفاصيل، فإن "عددا من المشجعين الإسرائيليين الذين حضروا المباراة، قاموا برفع العلم الإسرائيلي فور انتهاء مباراة منتخبي المغرب والبرتغال، وفي أعقاب ذلك وقع صدام بينهم ومجموعة من مشجعي المنتخب المغربي الذين لم يرق لهم ما حدث".

وأظهرت الكاميرات، اقتراب مشجعين للمنتخب المغربي من المشجعين الإسرائيليين، وإمساكهم بالعلم في محاولة للتخلص منه ومنعهم من رفعه.

يذكر أن المنتخب المغربي ودّع المنافسة على كأس العالم بعد خسارة المباراة أمام نظيره البرتغالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

 


#المغرب
#كأس العالم
#مونديال 2018
#البرتغال

من عرب 48

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