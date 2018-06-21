نيمار يعود لتدريبات المنتخب البرازيلي

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 09:33

نيمار يعود لتدريبات المنتخب البرازيلي
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

عاد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا للتدرب بشكل طبيعي رفقة منتخب بلاده، وذلك استعدادا للمباراة أمام كوستاريكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي للعبة أمس، الأربعاء، في حسابه الرسمي على تويتر "أن تمارين المنتخب البرازيلي متواصلة ونيمار جونيور يشارك بشكل طبيعي في ورشة العمل!"، ناشرا مقطع فيديو حيث يبدو نيمار واضعا ضمادة على كاحله الأيمن يتمرن بشكل طبيعي في مقر المنتخب في سوتشي.

واضطر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ترك الحصة التمرينية، الثلاثاء، وهو يعرج بسبب آلام في الكاحل الأيمن، مؤكدا أنه سيستأنفها بشكل طبيعي الأربعاء.

وشارك نيمار في بداية الحصة دون أي انزعاج. وفي القسم الثاني من الحصة التدريبية أمسك بكاحل قدمه اليمنى متأثرا بآلام قبل أن يلتحق مباشرة بغرف الملابس وهو يعرج، ما أثار القلق بعد ما يقرب من أربعة أشهر على العملية الجراحية التي خضع لها إثر إصابة بكسر في مشط قدمه اليمنى.

وقال المتحدث باسم الاتحاد فينسينيوس رودريغيش "لم ينسحب من الحصة التدريبية بسبب ألم في القدم، ولكن في الكاحل الأيمن، بسبب عدد الأخطاء التي ارتكبت بحقه الأحد" في إشارة إلى المباراة ضد سويسرا (1-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا 2018.

وأضاف "سيتدرب بشكل طبيعي الأربعاء. بما أنه شكا من آلام في هذا المستوى من القدم، قرر الطاقم الطبي ترك الأمر في يد أخصائي العلاج الطبيعي لعلاجه ليوم إضافي، وبالتالي الأربعاء سيتدرب بشكل طبيعي".

وغاب نيمار أيضا عن التمارين الجماعية الاثنين في سوتشي بسبب ما تعرض له من أخطاء في مباراة سويسرا، لكن يبدو أن مشاركته في المباراة المصيرية ضد كوستاريكا ليست مهددة، وهذا خبر سار للمنتخب المطالب بالفوز وتعويض تعثره في الجولة الأولى.


#نيمار دا سيلفا
#البرازيل
#كوستاريكا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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