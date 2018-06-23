بعد فوز نيجيريا: ازدياد فرص الأرجنتين للتأهل في المونديال

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 11:27

بعد فوز نيجيريا: ازدياد فرص الأرجنتين للتأهل في المونديال
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تلقى منتخب الأرجنتين دفعة معنوية قوية بعد فوز منتخب نيجيريا على نظيره منتخب أيسلندا بنتيجة هدفين نظيفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وقدمت نيجيريا بفوزها على أيسلندا خدمة كبيرة لميسي ورفاقه الذين قدموا أداء باهتا في مباراتي منتخب التانغو السابقتين، فتعادلوا في المباراة الأولى مع أيسلندا 1-1، قبل أن يتذوقوا مرارة الهزيمة الثقيلة أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ثلاثة نقاط في الوقت الذي يحتل فيه منتخب كرواتيا الصدارة بست نقاط، بينما تجمد رصيد كل من الأرجنتين وأيسلندا عند نقطة وحيدة.

وبهذه المعطيات يصبح لدى الأرجنتين فرصة كبيرة في التأهل للدور الثاني بشرط التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة الثالثة، شرط فوز كرواتيا أو تعادلها مع أيسلندا، وفي حال فوز أيسلندا على كرواتيا سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثانية رفقة كرواتيا.


#الأرجنتين
#نيجيريا
#ليونيل ميسي
#أيسلندا
#كرواتيا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

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