الحضري يدخل تاريخ كأس العالم

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 19:41

الحضري يدخل تاريخ كأس العالم
الحارس المصري عصام الحضري (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دخل حارس المرمى المصري، عصام الحضري، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما دفع به مدرب منتخب بلاده، هيكتور كوبر، في التشكيلة الأساسية أمام السعودية اليوم، الإثنين.

وأصبح الحضري، البالغ من العمر 45 عامًا، أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، متفوقًا على الحارس الكولومبي فريد موندراجون، الذي شارك في نسخة 2014 وعمره 43 عاماً.

كما يعد عصام الحضري، أكبر من 3 مدربين في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويكبر الحضري روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، بفارق 179 يوما، وبفارق 413 عن ملادن كرستاييتش، مدرب صربيا، وأكبر بفارق 1164 يوما، من أليو سيسيه، مدرب السنغال.

يشار إلى أن المنتخب المصري أنهى مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بالخسارة أمام نظيره السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف.


#عصام الحضري
#مصر
#السعودية
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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