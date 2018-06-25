ميسي: لن أعتزل قبل التتويج بكأس العالم

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 11:20

ميسي: لن أعتزل قبل التتويج بكأس العالم
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رغبته في تحقيق حلمه وبلاده بالفوز في بطولة كأس العالم، قبل اعتزاله لعالم الساحرة المستديرة.

وذكر ميسي الذي احتفل أمس، الأحد، بعيد ميلاده الـ31، في حديث لصحيفة "صن" البريطانية، أن "بطولة كأس العالم تعني الكثير لي ولجميع الأرجنتينيين".

وأشار إلى أنه "دائما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في تلك اللحظة، إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء".

وأضاف "لذلك لا يمكننا التخلي عن هذا الحلم، لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي، لكن طموحي ما زال كبيرا، لا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".

ويملك منتخب التانغو فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، حال الفوز على نيجيريا، غدا الثلاثاء، بشرط خسارة أيسلندا أو تعادلها مع كرواتيا في المباراة الأخرى في ختام مباريات المجموعة الرابعة، وحتى إذا فازت أيسلندا فيمكن للأرجنتين أن تتأهل إذا فازت بفارق مريح من الأهداف على نيجيريا.


#ليونيل ميسي
#الأرجنتين
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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