18 منتخبا يتصارعون على 10 مقاعد بالمونديال

ضمنّت 6 منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أدوار خروج المغلوب في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، رغم تبقي جولة واحدة على انتهاء دور المجموعات.

وينافس 18 منتخبا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات على 10 بطاقات من أجل اللحاق بالمنتخبات الأخرى إلى الدور ثمن النهائي من البطولة الأكبر على مستوى العالم.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة كل من روسيا وأوروغواي (المجموعة الأولى)، فرنسا (المجموعة الثالثة)، كرواتيا (المجموعة الرابعة)، إنجلترا وبلجيكا (المجموعة السابعة).

ونستعرض أمامكم فيما يلي المنتخبات التي تسعى لحسم تأهلها بحسب ترتيب المجموعات:

3 منتخبات تنافس على حجز بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي، وهي كل من إسبانيا والبرتغال اللتين تتصدران المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بالإضافة إلى منتخب إيران الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الأخيرة أمام نظيره المغربي، في حين ستكون سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الإيراني.

بعد تأهل المنتخب الفرنسي من صدارة المجموعة، ستنحصر المنافسة على البطاقة الثانية بين منتخبي الدانمارك وأستراليا، علمًا أن الأول يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين يحتل الأخير المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وسيخوض المنتخب الدانماركي مباراة صعبة أمام نظيره الفرنسي، في حين سيلاقي المنتخب الأسترالي نظيره منتخب بيرو.

3 منتخبات تتنافس على بطاقة التأهل الثانية من أجل اللحاق بمنتخب كرواتيا الذي ضمن تأهله من المركز الأول، وهي كل من نيجيريا وأيسلندا والأرجنتين.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين يحتل منتخبي أيسلندا والأرجنتين المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني بمباراته الأخيرة نظيره النيجيري، في حين سيلاقي المنتخب الأيسلندي غريمه الكرواتي.

3 منتخبات لا تزال في صورة التأهل وهي كل من البرازيل وسويسرا وصربيا، علمًا أن الأولى تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط تليها سويسرا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ثم صربيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وستجمع الجولة الأخيرة بين المنتخب البرازيلي والصربي من ناحية، ومنتخبي سويسرا وكوستاريكا من ناحية أخرى.

تبدو أبواب المنافسة في هذه المجموعة مفتوحة على مصراعيها من الناحية الحسابية للمنتخبات الأربعة وهي كل من المكسيك والسويد وألمانيا وكوريا الجنوبية.

ويتصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخبين السويدي والألماني اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما، وأخيرا منتخب كوريا الجنوبية الذي يتذيل اللائحة بدون أي نقطة.

وبالنسبة لمنتخب كوريا الجنوبية وعلى الرغم من قلة حظوظه بالتأهل، إلا أنه يسعى لتحقيق معجزة تحتم عليه الفوز في مباراته الأخيرة مقابل فوز المكسيك في المباراة الأخيرة.

وستشهد الجولة الأخيرة، مباراة بين المنتخب الألماني ونظيره كوريا الجنوبية من ناحية، وأخرى بين المنتخبين المكسيكي والسويدي من ناحية أخرى.

3 منتخبات تتمسك بحظوظها في التأهل إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2018، وهي كل من السنغال واليابان وكولومبيا.

ويتقاسم منتخبا السنغال واليابان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما وبنفس فارق الأهداف، يليهما المنتخب الكولومبي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وسيواجه المنتخب السنغالي نظيره الكولومبي في الجولة الأخيرة، في حين سيلعب المنتخب الياباني أمام غريمه البولندي.