مونديال 2018: الهدافون

تاريخ النشر: 30/06/2018 - 11:54

مونديال 2018: الهدافون
كين، لوكاكو وكريستيانو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شهد الدور الأول (المجموعات) لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، غزارة في إحراز الأهداف التي بلغ عددها 122 هدفا.

ويترأس اللاعب الإنجليزي، هاري كين، قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ثم يليه كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ونستعرض أمامكم فيما يلي قائمة اللاعبين الذين سطروا أسمائهم في سجل هدافي مونديال 2018 مع نهاية دور المجموعات:

1. الإنجليزي هاري كين (5 أهداف)

2. البلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف)

3. البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف)

4. الروسي دينيس تشيريشيف (3 أهداف)

5. الإسباني دييغو كوستا (3 أهداف)

6. التونسي وهبي الخزري (هدفان)

7. البلجيكي إيدين هازارد (هدفان)

8. الروسي أرتيوم دزيوبا (هدفان)

9. البرازيلي فيليب كوتينيو (هدفان)

10. المصري محمد صلاح (هدفان).


#هاري كين
#كريستيانو رونالدو
#روميلو لوكاكو
#دييغو كوستا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

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