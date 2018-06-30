هل يلحق به ميسي؟ ماسكيرانو يعتزل اللعب دوليا

أعلن اللاعب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، عن اعتزاله اللعب دوليا بعد إقصاء منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وجاء قرار لاعب برشلونة السابق خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب المباراة التي خسرتها الأرجنتين أمام فرنسا بالنتيجة 3-4.

ويرتدي ماسكيرانو قميص منتخب "التانغو" منذ عام 2003، حيث لعب 145 مباراة دولية، أحرز خلالها 3 أهداف.

وكان ماسكيرانو قد رحل عن برشلونة، في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى هيبي تشينا الصيني، بعدما قضى 8 سنوات مع النادي الكاتالوني.