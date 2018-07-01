المدرب أبو رقيق: إسبانيا ستتأهل بسهولة على حساب روسيا

تستكمل مساء اليوم، الأحد، مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويلتقي في المباراة الأولى منتخبي إسبانيا وروسيا على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في تمام الساعة الخامسة مساء.

وستجمع المباراة الأخرى بين منتخبي كرواتيا والدانمارك على ملعب "نيزني نوفغورود" في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعن تكهناته، قال المدرب إبراهيم أبو رقيق، لـ"عرب 48"، إنه "منتخب إسبانيا سيفرض هيمنته على منتخب روسيا، على أن يستحوذ على الكرة بشكل أكبر ويقدم أداء أفضل من الأخير".

وأضاف "أتوقع أن يحسم المنتخب الإسباني التأهل لصالحه بوقت مبكر بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للمنتخب الروسي".

وعن مباراة كرواتيا والدانمارك، ذكر أن "المنتخبين قويين بدون شك، وبحسب اعتقادي سنشاهد مباراة متقاربة في الأداء".

وختم أبو رقيق بالقول إن "خط وسط المنتخب الكرواتي بقيادة اللاعب لوكا مودريتش سيكون صاحب الحسم في المباراة، وأنا أتوقع نهاية المباراة بفوز كرواتيا بهدف يتيم".