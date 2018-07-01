مونديال 2018: الخروج المدوي لكريستيانو وميسي من الدور الثاني

شهدت انطلاقة الدور الثاني من بطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، خروج أفضل لاعبين في العالم على مدار العقد الأخير على الأقل، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وودّع المنتخب الأرجنتيني وصيف بطل العالم بنسخة 2014، بقيادة نجمه ليونيل ميسي المنافسة على مونديال 2018 على يد نظيره الفرنسي بعد الخسارة بالنتيجة 3-4، أمس السبت.

وفي المقبل، أقصي المنتخب البرتغالي المتوّج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2016" بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو من البطولة، بعد سقوطه أمام نظيره الأوروغواياني بالنتيجة 1-2، الليلة الماضية.

وكان النجمان كريستيانو وميسي، اللذان احتكرا جائزة الكرة الذهبية في العقد الأخير، بواقع 5 كرات لكل منهما، ظلين باهتين لنفسيهما في هاتين المباراتين.

وتألق كريستيانو في أول مباراتين وساعد منتخب بلاده في الأولى على التعادل مع إسبانيا (3-3) بتسجيله الأهداف الثلاثة له "هاتريك"، ومن ثم قاده إلى الفوز في المباراة الثانية على حساب المغرب بإحرازه هدف الانتصار الوحيد له.

وعجز كريستيانو عن هز شباك منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، كما لم يتمكن الليلة الماضية من زيارة شباك أوروغواي، ليخرج منتخب بلاده من البطولة.

أما ميسي، فقد سجل هدفا يتيما في البطولة، وكان ذلك في مرمى منتخب نيجيريا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وكان منتخب التانغو أحد طرفي نهائي مونديال البرازيل 2014، على حافة الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا.