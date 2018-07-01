مونديال 2018: مباراتا اليوم في ثمن النهائي

تستكمل مساء اليوم، الأحد، مباريات الدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

وفي المباراة الأولى التي ستجرى في تمام الساعة الخامسة مساء، يلتقي منتخب إسبانيا المتوّج بنسخة عام 2010 بالمنتخب المضيف للبطولة على ملعب "أولمبيسكس كوميليكس لوزنيكي".

وستجمع المباراة الأخرى التي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء، بين منتخبي كرواتيا والدانمارك على ملعب "نيزني نوفغورود".

تجدر الإشارة إلى أن منتخبي فرنسا وأوروغواي كانا أول من ضمنا تأهلهما للدور ربع النهائي بعد فوزهما أمس، السبت، على الأرجنتين والبرتغال على الترتيب.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الأرجنتيني بالنتيجة 4-3، في حين فاز المنتخب الأوروغواياني على غريمه البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.