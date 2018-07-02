صالح نمارنة: البرازيل وبلجيكا ستتأهلان بدون مفاجآت

تستكمل مساء اليوم، الإثنين، مباريات الدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتجمع المباراة الأولى بين منتخبي البرازيل والمكسيك على ملعب "كوسموس أرينا"، بينما الأخرى بين منتخبي بلجيكا واليونان على ملعب "روستوف أرينا".

وعن توقعاته، قال المدرب صالح نمارنة، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة للمباراة الأولى بين البرازيل والمكسيك، أتوقع أن يكون الشوط الأول متكافئ بين كلا الطرفين، على أن يكون الشوط الثاني لصالح المنتخب البرازيلي".

وأضاف أنني "أرشح منتخب البرازيل من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال روسيا والفوز على منتخب المكسيك بنتيجة هدفين نظيفين".

وعن مباراة بلجيكا واليابان، ذكر أنها "ستشهد سيطرة مطلقة من قبل المنتخب البلجيكي، وأنا أتوقع فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة".

وختم نمارنة بالقول إنني "أستبعد حدوث مفاجآت في مباراتي اليوم، وبالتالي أرجح كفة البرازيل وبلجيكا كما هو متوقع من أجل التأهل".