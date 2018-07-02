مونديال 2018: مباراتا اليوم في الدور ثمن النهائي

يلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "كوسموس أرينا"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وفازت المكسيك في آخر 6 مباريات رسمية ضد البرازيل وخسرت مرتين فقط، وبالتالي ستدخل مباراة الدور الثاني من مونديال روسيا وهي مليئة بالثقة.

وفي المقابل، فإن المنتخب البرازيلي يملك إبداعا أكبر وسلاسة في الهجوم وهو ما قد يسبب مشاكل للمنتخب المكسيكي الذي لا يزال مترنحا بعد هزيمته 0-3 أمام السويد وهي نتيجة كادت أن تطيح به من البطولة.

بلجيكا – اليابان

وفي مباراة أخرى لهذا اليوم، يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب اليابان على ملعب "روستوف أرينا" عند الساعة التاسعة.

ويتطلع المنتخب البلجيكي المذهل نحو تحقيق خطوة جديدة على الطريق الصحيح، من خلال التأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم، مع إيمان راسخ بقدرة الفريق على بلوغ المباراة النهائية.

وتعادلت بلجيكا مع اليابان 2-2 في دور المجموعات لمونديال 2002، وفي مباراة ودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فازت بلجيكا على اليابان 1-0.