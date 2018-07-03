أحمد سبع: لن أتفاجأ حال تأهل كولومبيا على حساب إنجلترا

تحسم مساء اليوم، الثلاثاء، هوية المنتخبين الأخيرين اللذين سيكملان عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويلتقي في المباراة الأولى منتخبي السويد وسويسرا على ملعب "كريستوفسكي"، في حين ستجمع الأخرى بين منتخبي كولومبيا وإنجلترا على ملعب "أتكريت أرينا".

وعن توقعاته، قال المدرب أحمد سبع، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة للمباراة الأولى بين السويد وسويسرا، أتوقع أن نشاهد مباراة جميلة خصوصًا وأنها تجمع بين منتخبين أوروبيين".

وأضاف أن "المنتخب السويسري سيعتمد بالأساس على قدرات عدد من لاعبيه مثل تشاكا وشاكيري، وفي المقابل سيلعب المنتخب السويدي بشكل قوي مع الاعتماد على الكرات الثابتة".

وتابع أنني "أتوقع لجوء المنتخبين للشوطين الإضافيين، على أن يحسم المنتخب السويدي الفوز والتأهل للدور ربع النهائي".

وعن مباراة إنجلترا وكولومبيا، ذكر أن "هذه المباراة ستكون صعبة وحماسية جدا، سيما وأن كلا المنتخبين لديهما لاعبين بارزين وبالإمكان الاعتماد عليهم".

وأشار إلى أن "المباراة ستشهد أهدافا لكلا الطرفين، وأنا أتوقع احتكامها لشوطين إضافيين من أجل حسم التأهل".

وختم سبع بالقول إنه "من الصعب تكهن المنتخب الفائز بهذه المباراة، وقد يفوز المنتخب الإنجليزي في المباراة لكنني لن أتفاجأ في المقابل إذا تأهل المنتخب الكولومبي على حسابه".