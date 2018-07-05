تشكيلة الأسوأ لمونديال روسيا تحتوي لاعبا عربيًا

دخلَ لاعب الوسط في المنتخب المصري محمد النني، الذي كانت الآمال معقودة عليه، خاصة مع إصابة محمد صلاح، إلى أسوأ تشكيلة ظهرت في نهائيات بطولة كأس العالم، التي تُقام حاليًا في روسيا، وذلك وفقا لقائمةٍ وضعتها صحيفة الغارديان.

ووصفت الصحيفة، ظهور محمد النني، بالمتواضع، وقالت إنه خسر المواجهات المباشرة، وأخفق في بناء الهجمات لمنتخب بلاده، الذي ودع صفر اليدين.

وتصدّر قائمة اللاعبين الأكثر سوءًا، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد إخفاقه مع منتخب بلاده، واستقباله هدفًا سهلًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 3-3.

والتحق سيرجيو راموس، بالتشكيلة الأسوأ، لأنه كان يعاني على المستوى الدفاعي، رغم أدواره الجيدة في الهجوم.

التشكيلة الأسوأ للمونديال وفق تصنيف صحيفة الغارديان

وضمّت القائمة أيضا، المدافع الألماني جيروم بواتينج، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، والبولندي بيوتر زيلينكسي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

ولم يشفع تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي البطولة، لللاعب عثمان ديمبلي، الذي لم يكن على قدر التوقعات والجماهير التي انتظرت منه الكثير، إذ أوضحت الصحيفة الإنجليزية، إحصائيات ديمبلي المتواضعة، إذ راوغ مرتين فقط ولم يسهم سوى في تمريرتين حاسمتين، طوال 164 دقيقة.

أما في خطّ الهجوم، كان اللاعبان روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بولندا، إضافة إلى الألماني تيمو فيرنر، هما الأسوأ وفق تصنيف الصحيفة.