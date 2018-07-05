عقدة تاريخية لمنتخب فرنسا أمام أوروغواي

تعتبرُ المواجهة التي يخوضها المنتخب الفرنسي ومديره الفني، ديديه ديشامب، مع منتخب أوروغواي في افتتاح منافسات دور الثمانية لكأس العالم، يوم غد الجمعة، تحديا استثنائيا.

ولم يسبق للمنتخب الفرنسي أن واجه 3 فرق من أميركا الجنوبية في بطولة مونديال واحدة على مدار 15 مشاركة للديوك منذ انطلاق النسخة الأولى في العام 1930 في أوروغواي.

ففي المونديال الروسي، تفوقت كتيبة ديشامب على منتخب بيرو بهدف وحيد سجله كيليان مبابي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، ثم أطاح بالأرجنتين من دور الـ16 بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف لثلاثة.

وتبرز من مواجهة أوروغواي، عقدة تاريخية لمنتخب فرنسا الذي لم يسبق له الفوز على منافسه اللاتيني في 3 مناسبات سابقة بكأس العالم، حيث تعادلا بدون أهداف مرتين في المجموعة الأولى لمونديالي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، و2010 بجنوب إفريقيا.

أما المواجهة الثالثة، فانتهت بفوز أوروغواي على فرنسا 2-1 في المجموعة الأولى لمونديال 1966 بإنجلترا.

ورغم ذلك يدخل منتخب فرنسا لقاء أوروغواي، متسلحا بتفوق تاريخي على منتخبات أميركا الجنوبية، حيث كانت آخر خسارة له أمام الأرجنتين بنتيجة 1-2 في المجموعة الأولى لمونديال 1978.