اليوم: انطلاق مباريات ربع نهائي المونديال

تنطلق مساء اليوم، الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بعدما تأهلت إليها 8 منتخبات (4 من أوروبا و2 من أميركا الجنوبية).

وستجمع المباراة الأولى التي ستقام عند الساعة الخامسة مساء بين منتخبي أوروغواي وفرنسا على ملعب "نيزني نوفغورود".

أما المباراة الأخرى المقررة في تمام الساعة التاسعة مساء، فستجرى بين منتخبي البرازيل وبلجيكا على ملعب "كازان أرينا".

أوروغواي ضد فرنسا

لعبت فرنسا وأوروغواي سابقا 8 مرات، وتتفوق الأخيرة في هذه المواجهات برصيد 3 انتصارات مقابل انتصار وحيد لفرنسا و4 تعادلات.

وتواجهت فرنسا وأوروغواي 3 مرات في كأس العالم وكانت كلها في دور المجموعات، حيث فازت أوروغواي 2-1 في نسخة 1966، وتعادلا سلبيا في نسختي 2002 و2010.

ولم تهزم فرنسا في آخر 4 مواجهات لها في كأس العالم، وحصلت على 3 انتصارات وتعادل، بينما فازت أروغواي بآخر 4 مباريات لها في المسابقة، وأبرز أرقام الأوروغواي في الانتصارات المتتالية في كأس العالم كان 5 انتصارات، وحققته مرتين بين 1930 و1950 و1950 و1954.

ولم تصل فرنسا لربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، وخرجت من هذا الدور قبل 4 سنوات أمام ألمانيا البطلة، بينما تعود أوروغواي لهذا الدور بعد غياب دام 8 سنوات.

وانتصرت أوروغواي في آخر 4 مواجهات أمام الفرق الأوروبية في كأس العالم، منذ آخر خسارة أمام ألمانيا 3-2 في 2010، حيث فازت على إيطاليا وإنجلترا والبرتغال وروسيا.

وحصدت فرنسا 5 انتصارات وأربع تعادلات مع فرق أميركا الجنوبية، منذ خسارتها 2-1 أمام الأرجنتين في نسخة 1987، الأوروغواي سيكون ثالث فريق أميركي جنوبي يواجه فرنسا في هذه النسخة بعد البيرو والأرجنتين.

وفي آخر 3 مرات وصلت فرنسا إلى الأشواط الاضافية في كأس العالم فازت مرتين، بينما فازت مرتين وخسرت مثلهما عندما تصل لركلات الجزاء، بينما مرت أوروغواي مرة واحدة إلى ما بعد الوقت الأصلي، أمام غانا في 2010 وتفوقت بركلات الترجيح.

وهذه ثاني مرة تلعب فيها أوروغواي في السادس من تموز/يوليو، المرة الأولى كانت أمام هولندا في نصف نهائي 2010 وخسرتها بنتيجة 3-2.

البرازيل ضد بلجيكا

تواجه منتخبا بلجيكا والبرازيل في أربع مناسبات سابقًا، فازت بلجيكا في أول مباراة 5-1 وديًا في بلجيكا في 1963، بينما انتصرت البرازيل بعدها 3 مرات.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في عام 2002، وكانت أيضًا في كأس العالم في دور الستة عشر، حيث فازت البرازيل 2-0 بفضل رونالدو وريفالدو.

بهدفيهما ضد منتخب المكسيك في دور ثمن النهائي، وصلت البرازيل إلى 228 هدفا في تاريخ كأس العالم، وهي أكثر منتخب سجل في تاريخ النهائيات متفوقة على ألمانيا التي سجلت 226.

وتدخل البرازيل المباراة وفي رصيدها 3 انتصارات على التوالي بنتيجة 2-0، ولم تستقبل شباكها أي هدف خلال 310 دقيقة سابقة.

وفي المقابل، تدخل بلجيكا المباراة وفي جعبتها أربع انتصارات على التوالي، وبالتالي تعادل أطول سلسلة انتصارات لها في المونديال والتي حققتها عام 2014.

وتصل البرازيل ربع نهائي كأس العالم منذ نسخة 1994، في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب البلجيكي لربع النهائي مرتين على التوالي.

وتملك بلجيكا سجلًا سيئًا أمام منتخبات أميركا الجنوبية، حيث فازت مرتين وتعادلت مرة، وخسرت 4 مرات، بما في ذلك خسارتين على التوالي أمام البرازيل في 2002 في دور ثمن النهائي (2-0)، وأمام الأرجنتين في ربع نهائي 2014 (1-0)، أما الانتصارين فكانا على حساب الأرجنتين 1-0 في 1982 و3-1 على حساب أوروغواي في 1990.