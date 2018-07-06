سمير عيسى: فرنسا والبرازيل ستتأهلان للمربع الذهبي

تنطلق مساء اليوم، الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بعدما تأهلت إليها 8 منتخبات (6 من أوروبا و2 من أميركا الجنوبية).

وستجمع المباراة الأولى التي ستقام عند الساعة الخامسة مساء بين منتخبي أوروغواي وفرنسا على ملعب "نيزني نوفغورود".

أما المباراة الأخرى المقررة في تمام الساعة التاسعة مساء، فستجرى بين منتخبي البرازيل وبلجيكا على ملعب "كازان أرينا".

وعن توقعاته، قال المدرب سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة لمباراة أوروغواي وفرنسا، أتوقع أن تفتتح بحذر من كلا الطرفين ضمن مساعي كل منهما لجس نبض الآخر".

وأضاف "أعتقد بأن نتيجة المباراة ستتجه نحو التعادل وخوض شوطين إضافيين، خصوصًا وأن أوروغواي تمتاز من الناحية الدفاعية وفي المقابل فإن فرنسا تمتاز من الناحية الهجومية، وبحسب اعتقادي فإن كل نتيجة متوقعة في هذه المباراة على أن يطغى عليها اللعب التكتيكي".

وأشار إلى أنني "على الصعيد الشخصي أرى بأن المنتخب الفرنسي أفضل من نظيره الأوروغواياني بكافة مقاييس كرة القدم، وفي المقابل فإن الأخير يتفوق عليه من ناحية اللعب الجماعي".

وتابع أن "مهمة التأهل ستكون صعبة على كلا الطرفين، وأنا شخصيا أتوقع فوز فرنسا بنتيجة هدف مقابل لا شيء لأوروغواي".

وعن مباراة البرازيل وبلجيكا، ذكر أن "المنتخب البرازيلي أفضل من نظيره البلجيكي رغم أن الأخير منتخب ممتاز، سيما وأن لدى الأول خط أمامي مكون من 6 لاعبين كل منهم يتمتع بالحس التهديفي".

وختم عيسى بالقول إن "مهمة البرازيل ستكون موفقة من أجل اجتياز عقبة بلجيكا والصعود إلى المربع الذهبي".