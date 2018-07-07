أحمد عابد: السويد ستفاجئ إنجلترا لتلحق بها كرواتيا

تجرى مساء اليوم، السبت، مباراتين أخيرتين ضمن الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وستجمع المباراة الأولى بين منتخبي السويد وإنجلترا عند الساعة الخامسة مساء، أما الأخرى فستقام بين منتخبي روسيا وكرواتيا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعن توقعاته، قال اللاعب أحمد عابد، لـ"عرب 48"، إنني "أتوقع حدوث مفاجأة في المباراة الأولى بين السويد وإنجلترا، على أن تتأهل الأولى على حساب الأخيرة".

وأضاف "حسب اعتقادي فإن المنتخب السويدي سيصعب المهمة على نظيره الإنجليزي من خلال إغلاق المساحات أمامه، على أن يخطف هدفا من كرة ثابتة ويحسم المباراة لصالحه".

وعن مباراة روسيا وكرواتيا، ذكر أن "الأولى ستحاول إغلاق المساحات أمام الأخيرة، لكن حسب اعتقادي فإن المنتخب الكرواتي سيتمكن من الوصول إلى المرمى وزيارة شباك نظيره الروسي".

وأنهى عابد بالقول إنني "أتوقع تأهل كرواتيا على حساب روسيا بنتيجة هدفين نظيفين".