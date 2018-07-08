بطاقة لاعب: الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 14:42

بطاقة لاعب: الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو
النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

خافيير ماسكيرانو من مواليد 8 حزيران/يونيو عام 1984 في سان لورينزو، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، حيث يلعب في مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع مع نادي هيبي شينا فورتون الصيني منذ كانون الأول/يناير 2018 ومنتخب الأرجنتين منذ 2003 حتى اعتزل بعد كأس العالم 2018.

وقد بدأ ماسكيرانو باللعب مع المنتخب الأرجنتيني منذ 2003، حيث لعب مع المنتخب في كأس العالم 2010 و2014 و2018.

وفي النسخة الحالية من كأس العالم المقامة في روسيا، وصل ماسكيرانو برفقة منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي قبل أن يودع البطولة على يد منتخب فرنسا بعد الخسارة بنتيجة 2-4.


#خافيير ماسكيرانو
#الأرجنتين
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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