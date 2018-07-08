بطاقة لاعب: الكولومبي خاميس رودريغيز

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 14:30

بطاقة لاعب: الكولومبي خاميس رودريغيز
اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

خاميس رودريغيز من مواليد 12 تموز/يوليو عام 1991، هو لاعب كرة قدم كولومبي بصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الكولومبي، وهو يلعب بوظيفة الجناح وصانع ألعاب خلف المهاجمين.

بعد أدائه اللاعب جرى استدعاء خاميس للمنتخب الأول وهو لم يكن قد تخطى الـ20 عاما، حيث تم اختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2014، وفاز آنذاك بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة بعدما أحرز 6 أهداف وكان جزء من التشكيلة التي وضعتها "فيفا" لأفضل 11 لاعب في البطولة.

وتأهل خاميس مع منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، حيث ساهم بوصول المنتخب الكولومبي إلى الدور ثمن النهائي قبل أن يودّعه بالخسارة أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح 3-4.


#خاميس رودريغيز
#كولومبيا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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