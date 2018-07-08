مدرب المنتخب الإنجليزي: لم نكتب الفصل الأخير بعد

أعرب مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره السويدي، أمس السبت، بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الدور ربع النهائي.

وسيلاقي منتخب إنجلترا في المربع الذهبي للبطولة الأكبر على مستوى العالم نظيره منتخب كرواتيا يوم الأربعاء المقبل.

وقال ساوثغيت في تصريحات صحفية تعليقًا على اللقاء "سعيد بالفوز، ولكننا لم نكتب الفصل الأخير لمشوارنا في المونديال بعد، أخبرت اللاعبين أنه لا يزال يتبقى أمامنا مباراتان للحصول على اللقب".

وعند سؤاله عن شعوره كونه المدرب الثالث في تاريخ إنجلترا الذي تمكن من الوصول إلى هذا الدور، أردف قائلًا "تدريب المنتخب الإنجليزي فقط كفيل بأن يجلب لي الفخر".

وتابع "الأداء يتطور، المباراة تلو الأخرى، ونعرف أين نحن الآن، الجميع يحاول أن يبذل كل ما في وسعه كي نتقدم للأمام بما في ذلك اللاعبين الذين لا يشاركون في كثير من الدقائق، وهذه هي الروح التي نحتاجها الآن".

تجدر الإشارة إلى أن ساوثغيت بعد اعتزاله كرة القدم في 2006 اتجه مباشرة لتدريب فريق ميدلزبره الإنجليزي الذى أنهى مسيرته كلاعب بين صفوفه، والذى كان يضم وقتها الثنائي المصري محمد شوقي وميدو.