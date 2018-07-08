40 لاعبا من البريمييرليغ في نصف نهائي المونديال

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 20:39

40 لاعبا من البريمييرليغ في نصف نهائي المونديال
جانب من لاعبي منتخب إنجلترا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ينطلق بعد غد، الثلاثاء، الدور قبل النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بعدما حسمت بالأمس هوية المنتخبات الصاعدة إليه وهي كل من بلجيكا، إنجلترا، فرنسا وكرواتيا.

ومن الملفت للنظر أن المربع الذهبي سيشهد تواجد 40 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعادل نحو نصف العدد الإجمالي للاعبين (92 لاعبا).

ويشكل هؤلاء اللاعبون نسبة 43 بالمئة من اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم.

وعلى صعيد الأندية، فإن توتنهام هوتسبير تتفوق على باقي الفرق الأوروبية بشكل عام، بحيث أن 9 من لاعبيها متواجدون في نصف نهائي مونديال روسيا، ثم تأتي بعدها كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي في المركز الثاني بـ7 لاعبين لكل منها.

وفيما يخص الدوريات، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يتفوق على بقية الدوريات الأوروبية من حيث سفرائه في المرحلة الحالية، مع الإشارة إلى أن القائمة الكاملة لمنتخب إنجلترا التي تضم 23 لاعبا يلعبون في الدوري المحلي.

إلى ذلك، يتواجد 12 لاعبا آخرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مع منتخب بلجيكا.

ويلي الدوري الإنجليزي الممتاز كل من الدوري الإسباني والفرنسي بتواجد 12 لاعبا لكل منهما، بحيث أن الحصة الأكبر لفرق برشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان وموناكو بتواجد 4 لاعبين لكل فريق.

 


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من عرب 48

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