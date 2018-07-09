قلق في منتخب فرنسا: أومتيتي مهدد بالغياب عن مواجهة بلجيكا

تسود حالة من القلق والشك على معسكر منتخب فرنسا بخصوص جاهزية المدافع، صامويل أومتيتي، للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا يوم غد، الثلاثاء، ضمن أحداث الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويأتي ذلك في أعقاب شعور أومتيتي بآلام في ركبته اليسرى، الأمر الذي أجبره على الغياب عن تدريب منتخب بلاده أمس، الإثنين.

ومن المتوقع أن يأخذ قسطا من التدريب الاستعدادي الأخير للمباراة اليوم، على أن يتدرب بدون مجهود بدني كبير حتى لا تؤثر الإصابة عليه بشكل أكبر.

ومن ناحيته، سيقوم الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي بتقديم العلاج اللازم للاعب حتى يستعيد لياقته البدنية، ومن المقرر أن يتضح مصيره صباح غد، الثلاثاء.

وأعرب المنتخب الفرنسي عن أمله في تعافي أومتيتي ولحاقه بمباراة نصف نهائي المونديال، سيما وأنه يعتبر من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب، ديدييه ديشامب، في التشكيلة الأساسية.