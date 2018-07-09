مونديال 2018: أفضل 100 لاعب

استعرض موقع "بليتشر ريبورت" تصنيفا لأفضل 100 لاعب حتى الآن في كافة المراكز بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بعد انقضاء الدور ربع النهائي.

ووصل إلى المربع الذهبي للبطولة الأكبر على مستوى العالم كل من منتخبات فرنسا، بلجيكا، إنجلترا وكرواتيا.

واستند الموقع في تصنيفاته للاعبي المونديال على 3 معايير وهي أولا، إذا كان اللاعب قد شارك في مراكز متعددة فإنه سيصنف في المركز الذي لعب فيه أكثر الأوقات خلال المباريات.

ثانيا، إذا كان اللاعب قد شارك نفس عدد الدقائق في مباراتين، فإنه سيصنف في المركز الذي لعب فيه في آخر مباراة.

ثالثا، نظرًا لاستبعاد بعض لاعبي الفريق من التشكيلة الأساسية أو حتى تناوب بعض اللاعبين على المشاركة في هذا المركز أو ذاك، وفي مثل تلك الحالات فإن اللاعبين الذين حافظوا على أدائهم مع الفريق في عدد كبير من المباريات سيحصلون على تصنيفات أعلى.

- حراسة المرمى

1. كاسبر شمايكل (الدانمارك)

2. ثيبوت كورتوا (بلجيكا)

3. دانيال سوباسيتش (كرواتيا)

4. فرانشيسكو جييرمو أوتشوا (المكسيك)

5. جو هيون وو (كوريا الجنوبية)

6. علي رضا بيرانفاند (إيران)

7. روبن أولسن (السويد)

8. جوردان بيكفورد (إنجلترا)

9. هوغو لوريس (فرنسا)

10. يان سومير (سويسرا)

- خط الدفاع (الظهير الأيمن – الجناح الأيمن)

1. كيران جون تريبير (إنجلترا)

2. ماريو فيرنانديز (فرنسا)

3. توماس مونيير (بلجيكا)

4. سيمو فرساليكو (كرواتيا)

5. مارتن كاسيريس (أوروغواي)

6. بنيامين بافارد (فرنسا)

7. رامين رضائيان (إيران)

8. لويس أدفينكولا (بيرو)

9. هنريك دالسغارد (الدانمارك)

10. موسى واجي (السنغال)

- خط الدفاع (الظهير الأيسر – الجناح الأيسر)

1. دييغو لاكسالت (أوروغواي)

2. لودفيج أوغستينسون (السويد)

3. يوتو ناغاتومو (اليابان)

4. لوكاس هيرنانديز (فرنسا)

5. يوري زيركوف (روسيا)

6. يوسف سبالي (السنغال)

7. خيسوس غالاردو (المكسيك)

8. أشلي يانغ (إنجلترا)

9. إيفان سترينك (كرواتيا)

10. إحسان حاجي صافي (إيران)

- قلب الدفاع

1. أندرياس غرانكفيست (السويد)

2. دييغو غودين (أوروغواي)

3. جون ستونز (إنجلترا)

4. هاري ماغواير (إنجلترا)

5. ياري فيرناندو مينا (كولومبيا)

6. خوسيه خيمينيز (أوروغواي)

7. تياغو سيلفا (البرازيل)

8. ميراندا (البرازيل)

9. مانويل أكانجي (سويسرا)

10. توبي الدرويرد (بلجيكا)

11. سيمون كاير (الدانمارك)

12. مرتضى بوراليجانجي (إيران)

13. يان فيرتونخين (بلجيكا)

14. رافاييل فاران (فرنسا)

15. كايل ووكر (إنجلترا)

16. دوماغوغ فيدا (كرواتيا)

17. إيليا كوتيبوف (روسيا)

18. نيكولا ميلينكوفيتش (صربيا)

19. كارلوس سالسيدو (المكسيك)

20. فيكتور ليندلوف (السويد)

- خط الوسط المدافع/ خط الوسط

1. نغولو كانتي (فرنسا)

2. لوكا مودريتش (كرواتيا)

3. بول بوغبا (فرنسا)

4. كيفين دي بروين (بلجيكا)

5. كاسيميرو (البرازيل)

6. فيليب كوتينيو (البرازيل)

7. رومان زوبنين (روسيا)

8. إيفان راكيتيتش (كرواتيا)

9. أندريس إنييستا (إسبانيا)

10. جوردان هيندرسون (إنجلترا)

11. فالون بهرامي (سويسرا)

12. إدريسا جاي (السنغال)

13. جيسي لينغارد (إنجلترا)

14. هيكتور هيريرا (المكسيك)

15. ناهيتان نانديز (أوروغواي)

16. ويلمار بوريوس (كولومبيا)

17. اميد إبراهيمي (إيران)

18. جاكو شيباسكاي (اليابان)

19. سعيد عزت الله (إيران)

20. أكسيل فيتسل (بلجيكا)

- خط الوسط المهاجم/ أجنحة الهجوم

1. إيدين هازارد (بلجيكا)

2. كيليان مبابي (فرنسا)

3. إيسكو (إسبانيا)

4. ألكسندر غولوفين (روسيا)

5. نور الدين أمرابط (المغرب)

6. دينيس تشيريشيف (روسيا)

7. تاكاشي إنوي (اليابان)

8. هيرفينج لوزانو (المكسيك)

9. أنتي ريبيتش (كرواتيا)

10. دريس ميرتنز (بلجيكا)

11. نيمار (البرازيل)

12. رودريغو بينتانكور (أوروغواي)

13. أنطوان غريزمان (فرنسا)

14. أندريه كاريو (بيرو)

15. كارلوس فيلا (المكسيك)

16. خوان كوينتيرو (كولومبيا)

17. يوراي بولسون (الدانمارك)

18. شيردان شاكيري (سويسرا)

19. إيفان بيريسيتش (كرواتيا)

20. شينجي كاغاوا (اليابان)

- خط الهجوم

1. روميلو لوكاكو (بلجيكا)

2. هاري كين (إنجلترا)

3. إدينسون كافاني (أوروغواي)

4. أرتيم دزيوبا (روسيا)

5. كريستيانو رونالدو (البرتغال)

6. لويس سواريز (أوروغواي)

7. دييغو كوستا (إسبانيا)

8. أوليفييه جيرو (فرنسا)

9. ماريو ماندزوكيتش (كرواتيا)

10. أحمد موسى (نيجيريا)