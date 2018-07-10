أسامة مريح: فرنسا ستتأهل للنهائي على حساب بلجيكا

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، المباراة الأولى بالدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بين منتخبي فرنسا وبلجيكا على ملعب "كريستوفسكي".

وعن توقعاته للمباراة، قال المدرب أسامة مريح، لـ"عرب 48"، إن "المنتخبين يعرفان بعضهما البعض، وبحسب اعتقادي سنشاهد مباراة في غاية المتعة سيما وأن كلا الطرفين يملكان أسماء بارزة خصوصًا في خط الهجوم".

وأشار إلى أن "بلجيكا لديها منتخب قوي وهو يضم لاعبين من الطراز الأول مثل هازارد ولوكاكو وغيرهما، ومما لا شك فيه بأن المباراة ستكون صعبة على كلا الطرفين".

وتابع أنني "لا أتوقع حدوث تغيير في خطط المنتخبين، على أن يخوضا المباراة بالتشكيلتين المعهودتين".

وختم مريح بالقول إنني "على الصعيد الشخصي أشجع المنتخب الفرنسي منذ فترة طويلة، وأنا أتوقع تأهله فوزه بصعوبة في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للمنتخب البلجيكي".