الليلة: مواجهة شرسة بين بلجيكا وفرنسا قبل نهائي المونديال

تنطلق بعد ساعات قليلة المباراة الأولى ضمن الدور النصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2018، بين منتخبي فرنسا وبلجيكا على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ووصل المنتخب البلجيكي إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره البرازيلي بالنتيجة 2-1، في حين أقصى المنتخب الفرنسي نظيره الأوروغواياني بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين.

وارتفعت أسهم الجارين في التتويج باللقب بعد مشوارهما المثالي منذ بداية البطولة، وكلاهما يحوز الأسلحة اللازمة في مختلف خطوطه، فضلا عن أن اغلب اللاعبين يعرفون بعضهم البعض من الدوري الإنجليزي، مثل الفرنسيين نغولو كانتي وأوليفيه جيرو والبلجيكيين تيبو كورتوا وإدين هازارد (تشليسي)، الفرنسي هوغو لوريس والبلجيكيين يان فيرتونجن وتوبي ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير)، الفرنسي بول بوغبا والبلجيكيين مروان فلايني وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد).

وستشهد المباراة مواجهات ثنائية عدة، وسيكون أبرز الغائبين عنها مدافع بلجيكا وباريس سان جيرمان الفرنسي توماس مونييه بسبب الإيقاف، ما سيحرمه مواجهة زميله في النادي الباريسي كيليان مبابي.

ولا شك في أن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي سيحاول الاستفادة من مساعده تييري هنري، نجم المنتخب الفرنسي السابق.

وكان هنري قد توج ضمن صفوف المنتخب الفرنسي بلقبه الوحيد في المونديال في نسخة 1998 بفرنسا، لكنه الآن يعمل مدربا مساعدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي وبات مطالبا بالمساعدة في الإطاحة بمنتخب بلاده من البطولة.

وخاض هنري 123 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي وتوج معه بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2000)، كما ساعد الفريق في الوصول لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا قبل الهزيمة أمام إيطاليا.

والآن يعمل هنري مدربا مساعدا لمارتينيز في المنتخب البلجيكي، منذ عامين، ويكثف المهاجم الأسطوري تركيزه على مساعدة روميلو لوكاكو وغيره من المهاجمين في المنتخب البلجيكي، على تقديم أفضل ما لديهم.

وقال أوليفيه جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي إنه سيثبت لهنري أنه ارتكب خطأ عندما اختار العمل مع المنتخب البلجيكي وليس المنتخب الفرنسي.

ويعلق المنتخب الفرنسي آماله على استمرار تألق كيليان مبابي (19 عاما) الذي يتطلع إلى تكرار إنجاز هنري، بأن يتوج باللقب في أول مشاركة له ببطولة كبيرة.

ومثلما كانت بداية هنري، شق مبابي طريقه عبر بوابة موناكو ثم انطلق إلى فرق أكبر، ويلعب مبابي حاليا لفريق باريس سان جيرمان.

التشكيلة المتوقعة

منتخب فرنسا: لوريس، هيرنانديز، أومتيتي، فاران، بافارد، كانتي، بوغبا، ماتويدي، غريزمان، مبابي وجيرو.

منتخب بلجيكا: كورتوا، جان فيرتونخين، كومباني، آلديرفايريلد، فيرمايلين، ناصر الشاذلي، فيتسل، فيلايني، دي بروين، هازارد ولوكاكو.

المواجهات السابقة

التقى المنتخبان من قبل في 73 مباراة، نجح المنتخب البلجيكي في الفوز بـ30 مباراة، بينما حقق منتخب فرنسا الانتصار في 24 مباراة، وانتهى 19 لقاء بالتعادل.

القيمة المالية

يتفوق المنتخب الفرنسي في القيمة المالية الإجمالية لقائمة لاعبيه على نظيره البلجيكي، حيث تبلغ القيمة المالية لمنتخب الديوك 1.08 مليار يورو، ويأتي النجم الشاب كليان مبابي على راس قائمة اللاعبين الأغلى سعرا في قائمة فرنسا بقيمة مالية 120 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة المالية لمنتخب بلجيكا 754 مليون يورو، ويعتبر كيفن دي بروين هو اللاعب الأغلى في قائمة بلجيكا، حيث تبلغ قيمته المالية 150 مليون يورو.

توقيت المباراة

ستقام مباراة فرنسا وبلجيكا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.