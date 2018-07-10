تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

كشفت تقارير صحافية ألمانية، عن تناول أحد لاعبي منتخب روسيا مادة الأمونيا قبل مشاركته كبديل في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

كما تناول اللاعب ذاته المادة أيضًا في مواجهة منتخب كرواتيا بالدور ربع النهائي من البطولة الأكبر على مستوى العالم، وذلك من أجل تحسين أداء المنتخب.

وبحسب ما جاء في صحيفة "زود دويتشي تايتونغ" الألمانية، فإن "المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الروسي لكرة القدم اعترف بأن لاعبي منتخبي روسيا قاموا باستنشاق مادة الأمونيا غير الممنوعة، من أجل تحسين أدائهم خلال مباريات الفريق في المونديال".

وأضافت الصحيفة أن "أحد لاعبي الفريق الذي يتولى قيادته الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف استنشق الأمونيا والتي كانت مشربة في كرة من القطن، وكان ذلك قبل إقحام اللاعب إلى ملعب المباراة كبديل".

وفي سياق متصل فإن مادة الأمونيا لا تُصنف كأحد المواد المحظورة وفقًا للوائح الدولية لمكافحة المنشطات، ولكنها في الوقت نفسه تزود اللاعبين بالقوة البدنية اللازمة لخوض تلك المباريات القوية، إذ إنها تساعد على إنعاش التنفس وتحسن تدفق الأكسجين في الدم، وفي هذا السياق عبرت الصحيفة الألمانية عن الأمر وقالت إن الاتحاد الروسي لكرة القدم تصرف كما لو كان هذا الأمر شيئا عاما كاستخدام الشامبو عند الاستحمام.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى سلوك وتصرف لاعبي روسيا في مباراة ربع النهائي أمام كرواتيا، إذ قالت إن القناة الألمانية الأولى "أرد داس إرستي" نقلت بعض تصرفات اللاعبين في نهاية فترة الاستراحة بين الشوطين، ويمكن ملاحظة أن عدة لاعبين من منتخب روسيا كانوا يفركون أنفهم، وهو ما يشير إلى الاستخدام المعتاد للأمونيا بداخل صفوف "الدب الروسي".