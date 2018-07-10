مونديال 2018: أرقام وإحصائيات قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا

يلتقي منتخبا فرنسا وبلجيكا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره الأوروغواياني بالنتيجة 2-0، في حين تخطى المنتخب البلجيكي نظيره البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمباراة:

1. تلك المواجهة ستكون الـ74 بين المنتخبين على الصعيد الدولي، الديوك حسموا الفوز في 24 مناسبة، مقابل 30 فوزًا للشياطين الحمر، فيما تسيد التعادل 19 مباراة.

2. آخر مباراة رسمية جمعت الفريقين كانت في نهائيات كأس العالم موسم 1986، عندما فازت فرنسا 4-2 وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة.

3. المنتخب الفرنسي تمكن من تحقيق الفوز في جميع المواجهات السابقة ضد منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم، بنتيجة 3-1 في مرحلة المجموعات من نسخة 1938، والمباراة التي ذكرنا تفاصيلها بالفقرة السابقة.

4. المنتخب الفرنسي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم للمرة السادسة بتاريخه.

5. منتخب بلجيكا يشارك للمرة الثانية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

6. منتخب فرنسا خسر مرة واحدة فقط باستثناء ركلات الجزاء الترجيحية في آخر 13 مباراة على التوالي في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم.

7. منتخب بلجيكا لم يخسر في آخر 24 مباراة على التوالي في جميع البطولات الرئيسية الكبرى، محققا 19 انتصارا وخمسة تعادلات، فيما يملك معدل هدفين على الأقل في كل مباراة من كأس العالم 2018.

8. مهاجم المنتخب الفرنسي، وفريق أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان استطاع تسجيل سبعة أهداف في آخر ست مباريات متتالية في مراحل خروج المغلوب في البطولات الدولية الكبرى.

9. الأهداف الـ14 التي سجلها منتخب بلجيكيا خلال تلك النسخة حتى الآن، هو رقم قياسي بالنسبة له في هذه المرحلة من مونديال روسيا، منذ نسخة 2002، وذلك عندما أحرز منتخب البرازيل 15 هدفا.

10. اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هو أصغر لاعب من دون الـ20 عامًا يسجل ثلاثة أهداف في المونديال منذ بيليه (6) في مونديال 1958، عندما سجل البرازيل ثلاثية ضد فرنسا في نصف النهائي وأصبح آخر من فعل ذلك تحت 20 سنة.