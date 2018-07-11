إنجلترا أم كرواتيا: من ستعيد كتابة التاريخ في كأس العالم؟

تحسم في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، هوية المنتخب الآخر الصاعد إلى نهائي كأس العالم 2018، في مباراة الدور نصف النهائي الثانية التي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا على ملعب "لوجنيكي".

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل، الليلة الماضية، ليكون طرفا في النهائي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة هدف يتيم.

وستكون هذه المواجهة الثامنة بين المنتخبين، علمًا أن المنتخب الإنجليزي يتفوق بعدد مرات الفوز (4 مباريات)، بينما خسر في مواجهتين، وتعادلا مرة واحدة.

من سيستعيد أمجاده في كأس العالم؟

يتطلع منتخب كرواتيا لإنجاز غير مسبوق يتمثل بالوصول للنهائي، للمرة الأولى بتاريخه، بينما يأمل منتخب إنجلترا، في التقدم نحو تكرار أمجاد مونديال 1966 عندما توج باللقب.

ورغم إجهاد منتخب كرواتيا الذي تعرض له بخوضه وقتًا إضافيًا بثمن وربع النهائي، يخوض الفريقان مباراة اليوم بثقة عالية، ما ينذر بمنافسة شرسة من أجل انتزاع بطاقة التأهل للنهائي المقرر يوم الأحد المقبل.

ومنذ التتويج باللقب الوحيد في نسخة 1966 على ملعب ويمبلي، لم تصل إنجلترا إلى نهائي المونديال.

ولم يصل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف النهائي بكأس العالم، منذ هزيمته أمام منتخب ألمانيا الغربية بضربات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي لبطولة عام 1990 بإيطاليا.

أما المنتخب الكرواتي فقد خاض الدور قبل النهائي، بأول مشاركة له بالمونديال بعد الاستقلال، وذلك في نسخة 1998 بفرنسا.

وقدَّم المنتخب الكرواتي عروضًا رائعة في دور المجموعات بالمونديال، حيث فاز على نيجيريا، والأرجنتين، وأيسلندا، ما جعله مرشحًا لدى كثيرين بالمنافسة على اللقب.

لكن الكروات، عانوا خلال دوري الستة عشر، والثمانية أمام الدنمارك وروسيا، حيث خاضوا وقتًا إضافيًا في كل من المباراتين قبل أن يحسم التأهل عبر ضربات الجزاء الترجيحية.

أما منتخب إنجلترا، فقد حسم تأهله من دور المجموعات مبكرًا، إثر فوزه على تونس، وبنما، ما سمح للمدرب غاريث ساوثغيت، بإراحة بعض اللاعبين في المباراة الثالثة التي انتهت بالهزيمة أمام بلجيكا 0-1.

وبعدها تغلب على كولومبيا بضربات الترجيح في دور الستة عشر، قبل أن يهزم نظيره السويدي (2-0) بدور الثمانية.

التشكيلة المتوقعة للمباراة

تشكيلة إنجلترا: جوردان بيكفورد، ماغواير، جون ستونز، كايل ووكر، ديلي ألي، لينغارد، أشلي يونغ، كيران تريبيير، جوردان هندرسون، هاري كين وسترلينغ.

تشكيلة كرواتيا: سوباسيتش، سترينيتش، فيدا، لوفرين، فرساليكو، باريسيتش، كراماريتش، ريبيتش، راكيتيتش، مودريتش وماندزوكيتش.