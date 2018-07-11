ماذا قال مدرب فرنسا بعد بلوغ نهائي المونديال؟

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 09:22

ماذا قال مدرب فرنسا بعد بلوغ نهائي المونديال؟
المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعرب مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن سعادته عقب التأهل إلى نهائي كأس العالم 2018 بعد الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، الليلة الماضية.

وعقب ديشامب بعد المباراة بالقول، إنني "أرفع القبعة أمام اللاعبين والجهاز الفني المعاون لي، أشعر بالفخر والاعتزاز بالمجموعة المتميزة من اللاعبين الذين أدربهم، فرنسا وصلت للنهائي رغم صغر سن اللاعبين، وواجهنا منتخبا صعبا للغاية ولكننا مررنا من أمامه".

وأضاف المدرب الفرنسي "لقد عملنا جيدًا على الجانب الدفاعي، وكان بالإمكان أن نسجل أهداف أكثر من خلال الهجمات المرتدة، تعاملنا كمجموعة وللجميع الحق في الاحتفال بالنجاح، إن كنا في النهائي اليوم فذلك بفضل نجاح الفريق".

واختتم ديديه ديشامب، تصريحاته، بالقول "قضينا 49 يومًا مع بعض، واجهنا كل الأمور الصعبة ومررنا منها، لا بد الآن أن نفوز في المباراة النهائية، لا أنسى ما حدث في نهائي أوروبا أمام البرتغال وخسارتنا هذه المباراة، سنرى من سنقابله في النهائي وسنستعد له".

وسيكون منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، في المباراة النهائية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا، اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.


#فرنسا
#ديدييه ديشامب
#بلجيكا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد انتقاله إلى يوفنتوس: كريستيانو يوجه رسالة للريال وجماهيره
بعد انتقاله إلى يوفنتوس: كريستيانو يوجه رسالة للريال وجماهيره

2018-07-11

فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا
فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا

2018-07-10

بالأرقام: إنجازات كريستيانو الفردية والجماعية مع الريال
بالأرقام: إنجازات كريستيانو الفردية والجماعية مع الريال

2018-07-10

الأكثر قراءة

هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

2018-07-10
صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

2018-07-10
الطائرات الورقية تشعل الخلافات بين ليبرمان وقيادة الجيش

الطائرات الورقية تشعل الخلافات بين ليبرمان وقيادة الجيش

2018-07-10
تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

2018-07-10
بحرية الاحتلال تعتقل طاقم سفينة

بحرية الاحتلال تعتقل طاقم سفينة "الحرية 2"

2018-07-10