ماذا قال مدرب فرنسا بعد بلوغ نهائي المونديال؟

أعرب مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن سعادته عقب التأهل إلى نهائي كأس العالم 2018 بعد الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، الليلة الماضية.

وعقب ديشامب بعد المباراة بالقول، إنني "أرفع القبعة أمام اللاعبين والجهاز الفني المعاون لي، أشعر بالفخر والاعتزاز بالمجموعة المتميزة من اللاعبين الذين أدربهم، فرنسا وصلت للنهائي رغم صغر سن اللاعبين، وواجهنا منتخبا صعبا للغاية ولكننا مررنا من أمامه".

وأضاف المدرب الفرنسي "لقد عملنا جيدًا على الجانب الدفاعي، وكان بالإمكان أن نسجل أهداف أكثر من خلال الهجمات المرتدة، تعاملنا كمجموعة وللجميع الحق في الاحتفال بالنجاح، إن كنا في النهائي اليوم فذلك بفضل نجاح الفريق".

واختتم ديديه ديشامب، تصريحاته، بالقول "قضينا 49 يومًا مع بعض، واجهنا كل الأمور الصعبة ومررنا منها، لا بد الآن أن نفوز في المباراة النهائية، لا أنسى ما حدث في نهائي أوروبا أمام البرتغال وخسارتنا هذه المباراة، سنرى من سنقابله في النهائي وسنستعد له".

وسيكون منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، في المباراة النهائية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا، اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.