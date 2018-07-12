بعد الهزيمة أمام كرواتيا: كاهيل يتنبأ بمستقبل باهر لإنجلترا

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 10:56

بعد الهزيمة أمام كرواتيا: كاهيل يتنبأ بمستقبل باهر لإنجلترا
لقاء كرواتيا وإنجلترا، الليلة الماضية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعرب مشجعو المنتخب الإنجليزي عن حزنهم إثر توديع كأس العالم من نصف النهائي، بعد الخسارة 2 ـ 1 أمام منتخب كرواتيا، الليلة الماضية.

وأعرب نجم إنجلترا، غاري كاهيل، عن حزنه عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي المونديال.

وقال كاهيل، في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة عقب المباراة، إن "هؤلاء الشباب ما زالوا صغارا وسيقدمون شيئا للمنتخب فيما بعد".

وأضاف نجم المنتخب الإنجليزي أنه "كنا نتمنى الذهاب للمباراة النهائية، ولكن لم يحالفنا الحظ، والوصول لنصف النهائي أمر يدعو للتمسك بالأمل، ويجب أن نثق في منتخب بلادنا. أعتقد أننا جعلنا الناس يشعرون بالفخر بعد الأداء الذي ظهرنا به خلال البطولة. انظروا إلى الفريق، لديه المستقبل وسيجلب العديد من البطولات في السنوات المقبلة".

وعن غيابه عن المباراة، قال إنه "لعبت العديد من المباريات والبطولات، ولكننا الآن فريق واحد. تحدثت مع المدير الفني كثيرا حول المباريات، وأي فرصة تسنح لي للمشاركة سأكون متواجدا".


#كأس العالم 2018
#مونديال 2018
#روسيا
#كرواتيا
#إنجلترا

من عرب 48

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