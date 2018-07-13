ماذا قال إنفانتينو عن نسخة كأس العالم 2018؟

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، هي أفضل نسخة على الإطلاق في كل بطولات كأس العالم.

وأوفت النسخة الحادية والعشرين من المونديال بكل وعودها، من حيث الإثارة والمتعة، وتقديم أداء كبير من جميع المنتخبات التي شاركت في البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية "قبل أعوام قلت إن مونديال روسيا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة، هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق".

وجاءت تصريحات إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو حيث ستقام المباراة النهائية، بين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا، مساء الأحد المقبل. وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.

وأضاف "روسيا تغيرت، أصبحت بلدًا حقيقيًا لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزءًا من الحمض النووي للبلاد بفضل أداء المنتخب الوطني وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنية التحتية، كل شيء كان مذهلًا وفعالًا جدًا".

واستضافت روسيا كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بداية من الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي، على 12 ملعبًا في 11 مدينة. وعلى الصعيد الكروي، وصل منتخبها إلى الدور ربع النهائي حيث خسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح، في نتيجة غير متوقعة نظرا لأن المنتخب كان صاحب المركز 70 في التصنيف العالمي للفيفا، وهو الأدنى بين المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي "إرث كأس العالم هذه سيرفع من تصنيف روسيا بين دول كرة القدم، ما تم بناؤه، تم بناؤه من أجل المستقبل".

مضيفًا "ما تغير هو النظرة إلى روسيا. نحو مليون شخص زاروا روسيا، موسكو وأيضا كل المدن الأخرى المضيفة، وأدركوا أنهم في بلد جميل، مضياف، مستعد لأن يظهر للعالم كله أن الواقع ليس ما نعتقد أننا نعرفه".

واختتم إنفانتينو حديثه مشيدًا بروسيا التي اعتبر أنها بلد غني بثقافته، وبتاريخه، وبتاريخ الإنسانية.