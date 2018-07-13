مودريتش يحقق رقما قياسيا في مونديال روسيا

حقق النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، رقما قياسيا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وساهم مودريتش في تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي مونديال روسيا، والذي سيلاقي فيه نظيره الفرنسي بعد غد، الأحد على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وقطع مودريتش في كأس العالم 39.1 ميل أي 63 كيلومترا، ليكون بذلك أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

وساهم لاعب ريال مدريد الإسباني في 6 مباريات بالمونديال الجاري، صنع هدفا وسجل هدفين بواقع 604 دقائق.

ويعول مدرب المنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، كثيرًا على مودريتش خصوصًا لتمتعه بقدرات بدنية وفنية على أعلى مستوى جعلت منه ركيزة أساسية داخل المنتخب.

وسيكون مودريتش على موعد مع التاريخ في حال توج ببطولة كأس العالم الجارية، خاصة أنه قد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم مع ريال مدريد، مما سيجعله يدخل قائمة اللاعبين الذين توجوا بالبطولتين في موسم واحد.

وتحدث اللاعب على هامش المباراة قائلا "عقب مرور 20 عامًا وصلنا لنصف النهائي مرة أخرى لكننا حققنا شيئًا أكبر هذه المرة هذا شيء مبهر وتاريخي ومدهش فهذا الجيل يتمتع بموهبة كبيرة".

وأضاف مودريتش "الموهبة لطالما كانت موجودة لكن دائما كان ينقصنا شيء ما في النسخ السابقة لكن هذه المرة استجمعنا كل شيء مهارتنا وشخصيتنا".