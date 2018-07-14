كيف سيتعامل مدرب كرواتيا مع إجهاد لاعبيه في النهائي؟

يخوض منتخب كرواتيا غدا، الأحد، لأول مرة في تاريخه نهائي كأس العالم، عندما يلاقي منتخب فرنسا على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية، موسكو.

واضطر لاعبو كرواتيا لخوض شوطين إضافيين في كل من المباريات الثلاث في الأدوار الإقصائية للمونديال الروسي، ما يعني حسابيا لجهة الوقت الذي أمضوه على أرضية الملعب، أنهم خاضوا مباراة أكثر من لاعبي المنتخب الفرنسي الذي حسم مبارياته الإقصائية في وقتها الأصلي.

وبهذا الصدد، أكد مدرب المنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، أنه سيضحي بلاعبين من تشكيلته في حال عندم استعادتهم لياقتهم الكاملة.

وقال داليتش في مؤتمر صحافي عشية المباراة "غدا هو نهائي كأس العالم، ببساطة اللاعبون يعرفون أهمية ذلك".

وأضاف "ما سيجعلني سعيدا هو أن يقول لي كل اللاعبين ما إذا كانوا يشعرون بأنهم غير جاهزين مائة بالمائة، أن يقروا بأنهم غير جاهزين، يعرفون ما على المحك، إلا أنهم في حال كانوا غير جاهزين بدنيا سيقولون لنا ذلك، لدينا هذه العقلية في الفريق".

وغاب 5 لاعبين من المنتخب عن الحصة التدريبية، أمس الجمعة، منهم إيفان بيريسيتش الذي سجل الهدف الأول في مرمى إنجلترا (1-2)، وصنع تمريرة حاسمة لمسجل الهدف الكرواتي الثاني المهاجم ماريو ماندزوكيتش.

وقال داليتش في مؤتمره الصحفي "ليس لدينا ما نتمرن عليه، علينا الراحة لاستعادة النضارة من أجل مباراة الغد، لدينا بعض الإصابات الطفيفة، مشاكل طفيفة، وآمل في أن يكون اللاعبون مستعدين، في حال لم يكونوا كذلك، لدينا لاعبون كبار على مقاعد البدلاء".