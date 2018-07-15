بعد الفشل في المونديال: إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين

أقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الأحد، المدرب خورخي سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين، وذلك بعد الفشل في بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودّع مونديال روسيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بالنتيجة 3-4.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "تم التوصل لاتفاق بين الطرفين لإنهاء التعاقد بشكل ودي، وبناء عليه سيرحل سامباولي والمعد البدني خورخي ديزيو ومحلل الفيديو ماتياس مانا".

وختم البيان "بدوره يتوجه الاتحاد بالشكر لسامباولي وجهازه على ما قدموه خلال الفترة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي توّج ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين للأخير.