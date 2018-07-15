بعد الفشل في المونديال: إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 22:32

بعد الفشل في المونديال: إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين
المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الأحد، المدرب خورخي سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين، وذلك بعد الفشل في بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودّع مونديال روسيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بالنتيجة 3-4.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "تم التوصل لاتفاق بين الطرفين لإنهاء التعاقد بشكل ودي، وبناء عليه سيرحل سامباولي والمعد البدني خورخي ديزيو ومحلل الفيديو ماتياس مانا".

وختم البيان "بدوره يتوجه الاتحاد بالشكر لسامباولي وجهازه على ما قدموه خلال الفترة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي توّج ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين للأخير.


#الاتحاد الأرجنتيني
#منتخب الأرجنتين
#خورخي سامباولي
#مونديال 2018
#كأس العالم
#فرنسا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مودريتش الأفضل في المونديال وكورتوا ينال القفاز الذهبي
مودريتش الأفضل في المونديال وكورتوا ينال القفاز الذهبي

2018-07-15

كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي في المونديال
كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي في المونديال

2018-07-15

مونديال 2018: أرقام وإحصاءات مثيرة بعد النهائي
مونديال 2018: أرقام وإحصاءات مثيرة بعد النهائي

2018-07-15

الأكثر قراءة

استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

2018-07-14
الطائف: اعتقال فتاة سعودية عانقت ماجد المهندس خلال حفل

الطائف: اعتقال فتاة سعودية عانقت ماجد المهندس خلال حفل

2018-07-14
سورية: هذه هي المؤامرة

سورية: هذه هي المؤامرة

2018-07-14
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

2018-07-14
مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

2018-07-14