كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي في المونديال

حصد النجم الإنجليزي، هاري كين، جائزة الحذاء الذهبي بمونديال 2018 الذي استضافته روسيا، بعدما تربع على عرش هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

وتوّج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "لوجنيكي".

وأحرز كين خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره التونسي هدفين، كما تمكن من التسجيل أمام منتخب بنما 3 أهداف، بالإضافة إلى هدف في شباك منتخب كولومبيا.

ويتواجد في قائمة هدافي المونديال خلف الإنجليزي، كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي روميلو لوكاكو، الفرنسي أنطوان غريزمان، الروسي دينيس تشيرتشيف، بـ4 أهداف.

بعد تتويج هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي خلال تلك النسخة، أصبح ثاني اللاعبين الإنجليز تحقيقًا للجائزة بعد فوز غاري لينكر في مونديال 1986.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل.

وتمكن اللاعب الإنجليزي من تقديم مستويات رائعة خلال البطولة منذ بدايتها، حيث اعتمد عليه مدربه غاريث ساوثغيت بشكل رئيسي في هجوم الأسود الثلاثة.