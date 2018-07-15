مودريتش الأفضل في المونديال وكورتوا ينال القفاز الذهبي

توّج النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، في أعقاب المستوى المبهر الذي قدمه منذ بداية البطولة.

وحصد منتخب فرنسا بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كرواتيا برباعية مقابل هدفين للأخير.

وجاء كل من أنطوان غريزمان لاعب المنتحب الفرنسي والبلجيكي إيدين هازارد على الترتيب خلف مودريتش.

واستطاع كيليان مبابي خطف جائزة أفضل لاعب صاعد، بعد المستوى المذهل الذي قدمه منذ الدور الأول مع الديوك.

وعلى صعيد حراسة المرمى، فكان للبلجيكي تيبو كورتوا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأفضلية في التتويج بجائزة القفاز الذهبي عقب قيادة منتخب بلاده للفوز بالمركز الثالث.

يذكر أن لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية كان من نصيب اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد.