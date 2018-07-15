مونديال 2018: أرقام وإحصاءات مثيرة بعد النهائي

حصد منتخب فرنسا بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا برباعية مقابل هدفين للأخير.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم أبرز أرقام وإحصاءات المباراة المثيرة بين فرنسا وكرواتيا:

- ديدييه ديشامب أصبح ثالث شخص يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدير فني، بعد ماريو زاغالو وبيكنباور.

- اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش هو اللاعب الثاني في تاريخ كأس العالم الذي يسجل هدفًا ويتسبب في ركلة جزاء بعد ماتيرازي في نهائي 2006.

- ماندزوكيتش هو أول لاعب في التاريخ يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه في نهائي كأس العالم.

- كيليان مبابي صاحب الـ19 عامًا، هو ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، بعد بيليه في 1982، صاحب الـ18 عامًا.

- غريزمان هو ثالث لاعب يسجل في النهائيات الأوروبية مع ناديه ومنتخب بلاده، بعد جيرد مولر الألماني، وفالدانو في 1986.

- غريزمان هو ثاني الهدافين التاريخيين لفرنسا في نسخة واحدة بكأس العالم مسجلًا 4 أهداف، بعد فونتاين صاحب الـ13 هدفًا في 1958.

- 80% من أهداف فرنسا في نهائيات كأس العالم 2018، سجلوها من ركلات ثابتة (هدفين من ضربات ركنية، ركلة جزاء، ركلة حرة).

- لا يوجد لاعب سجل أكثر من زيدان (3 أهداف) في المباريات النهائية لكأس العالم، فسجل هدفين في 1998، وهدف في 2006.

- ديشامب كان له دور في 4 نهائيات لفرنسا من أصل 6 في البطولات الكبرى، فكان موجودًا في نهائي كأس العالم 1998 ويورو 2000، ويورو 2016 ومونديال 2018 كمدير فني.

- غريزمان وصل إلى عدد أهداف زيدان في البطولات الكبرى مع فرنسا، وأصبح رابع الهدافين التاريخيين بعد بلاتيني 14 هدف، فونتاني 13 هدف، هنري 12 هدف، زيدان وغريزمان 10 أهداف.

- ركلة جزاء غريزمان في الدقيقة 38 كانت التسديدة الأولى للديوك على مرمى كرواتيا.

- تم تسجيل 12 هدفًا بالخطأ في 2018، كضعف عدد الأهداف المسجلة في 1998.

- غريزمان أكثر لاعب شارك في أهداف في الأدوار الإقصائية بمونديال روسيا، سجل 3 أهداف وصنع إثنين.

- غريزمان أول لاعب يسجل ركلة جزاء تحتسب بتقنية الفيديو في تاريخ كأس العالم، وكذلك الأول الذي يسجل ركلة تحتسب بتقنية الفيديو في نهائي المونديال.

- بوغبا أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في نهائي كأس العالم.

- فرنسا هي أول منتخب يسجل أكثر من 3 أهداف في نهائي المونديال منذ 1998، عندما سجلوا 3 أهداف في مرمى البرازيل.

- بوغبا أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل هدفًا في النهائي من إيمانويل بيتيه في 1998.

- بوغبا أول لاعب يسجل من تسديدة خارج منطقة الجزاء بنهائي كأس العالم منذ تارديللي في 1982.

- مبابي سجل 4 أهداف في مونديال روسيا، ويأتي خلف بيليه صاحب الـ6 أهداف في 1958 كأصغر الهدافين.

- ماندزوكيتش الآن أصبح خامس لاعب يسجل في نهائيات البطولات الكبرى سواء مع الأندية أو المنتخبات، بعد بوشكاش وسزيبور وجيرد مولر، وزيدان.

- منذ نهائي 1986 لم يسجل في النهائي أكثر من 3 أهداف.

- منذ موندياليي 1930 و1938 لم تشهد المباراة النهائية تسجيل 6 أهداف.

- فرنسا أول منتخب يسجل على الأقل 4 أهداف في النهائي منذ البرازيل 1970.

- ماندزوكيتش هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم الذي يسجل هدفًا في مرماه وفي مرمى الفريق المنافس منذ براندتس في 1978.

- ماندوزكيتش هو أول لاعب بعد زيدان يسجل في نصف نهائي ونهائي كأس العالم.

- مبابي هو ثاني لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يسجل في نهائي كأس العالم منذ الأرجنتيني بوروتشاجا في 1986.

- المهاجم الفرنسي جيرو أنهى كأس العالم 2018، بـ13 تسديدة، 0 تسديدة على المرمى، 0 أهداف.

- منتخب فرنسا فاز بـ4 بطولات كبرى، يورو 1984، كأس العالم 1998، يورو 2000، كأس العالم 2018، فقط ألمانيا فازت بـ7 بطولات، وإيطاليا بخمسة بطولات.

- استطاع بنجامين بافارد، ظهير أيمن المنتخب الفرنسي، تكرار إنجاز الثنائي دونغا وجويدو، بعد تحقيق لقب كأس العالم اليوم، مع الديوك على حساب كرواتيا (4-2).

- بافارد ثالث لاعب من فريق شتوتغارت الألماني يُتوج بلقب كأس العالم، منذ كارلوس دونغا مع البرازيل في 1994، وجويدو بوتشوالد مع ألمانيا 1990.

- إيفان بيريسيتش بات يملك في رصيده 5 أهداف في نهائيات كأس العالم، ويتفوق عليه من كرواتيا فقط دافور سوكر الذي يملك 6.

- هذا النهائي الثاني من آخر 7 نهائيات في كأس العالم، يستطيع فيه طرفا النهائي أن يسجلا أهدافًا.

- ضربة الجزاء التي سجلها أنطوان غريزمان، هي أول ركلة جزاء تسجل في نهائي كأس العالم خلال المباراة، منذ ضربة مواطنه زين الدين زيدان في نهائي 2006 أمام إيطاليا.

- فرنسا باتت أول منتخب يسجل هدفين في الشوط الأول في نهائي كأس العالم، منذ أن فعلتها هي في نهائي 1998 أمام البرازيل.

- هذا النهائي شهد تسجيل أكبر عدد من الأهداف، منذ نهائي عام 1966 والذي جمع بين إنجلترا وألمانيا الغربية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-2 أيضًا.

- هذه ثاني أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد نهائي عام 1958 والذي جمع بين البرازيل والسويد وانتهى بنتيجة 5-2 لصالح السامبا.