بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

أسدل مساء أمس، الأحد، الستار على بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعدما توّج منتخب فرنسا باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين للأخير.

ولاقى مونديال روسيا إعجابا ورواجا بشكل كبير، ونجاحا على المستوى التنظيمي من روسيا رغم كل التهديدات التي طالتها قبل انطلاق البطولة، وعلى كافة المستويات.

ونستعرض أمامكم بالأرقام حصاد بطولة كأس العالم بنسختها الأخيرة التي كانت من بين الأكثر قوة:

الجوائز المالية

المركز الأول (فرنسا): 38 مليون دولار

المركز الثاني (كرواتيا): 28 مليون دولار

المركز الثالث (بلجيكا): 24 مليون دولار

المركز الرابع (إنجلترا): 22 مليون دولار

المنتخبات الواصلة لربع النهائي: 16 مليون دولار

المنتخبات الواصلة لثمن النهائي: 12 مليون دولار

المنتخبات الخارجة من الدور الأول: 8 ملايين دولار

التهديف

عدد المباريات التي شهدتها البطولة: 64 مباراة

عدد الأهداف في البطولة: 169 هدفا، بأقل 8 أهداف عن الرقم القياسي المسجل للنسخة الماضية

نسبة التهديف: 2.64 هدف في المباراة

أرقام

مونديال 2018 يعد الأنظف في تاريخ كل النسخ، حيث لم تحتسب فيه سوى 4 بطاقات حمراء، رغم أن تطبيق تقنية حكم الفيديو ساهم في احتساب الكثير من الأخطاء

عدد البطاقات الصفراء: 219

المباريات التي انتهت بالفوز: 55 مباراة

المباريات التي انتهت بالتعادل: 9 مباريات

أكثر الفرق تحقيقا للفوز: بلجيكا وفرنسا (6 انتصارات)

أكثر الفرق تعرضا للهزيمة: مصر وإنجلترا وبنما (3 هزائم)

أكثر الفرق تسجيلا للأهداف: بلجيكا (16)

أقل الفرق تسجيلا للأهداف: أستراليا وبنما ومصر وكوستاريكا وألمانيا وأيسلندا وإيران والمغرب وبيرو وبولندا والسعودية وصربيا (2)

أكثر الفرق استقبالا للأهداف: بنما (11)

أقل الفرق استقبالا للأهداف: الدانمارك وإيران وبيرو (2)

جوائز فردية

هداف البطولة: هاري كين (6 أهداف)

أفضل لاعب في البطولة: الكرواتي لوكا مودريتش

أفضل حارس في البطولة: البلجيكي تيبو كورتوا

أفضل لاعب شاب في البطولة: الفرنسي كيليان مبابي

جائزة اللعب النظيف: المنتخب الإسباني

الحضور الجماهيري

إجمالي الحضور الجماهيري: 3.03 مليون مشجع بنسبة أكثر من 47 ألفًا في المباراة الواحدة.