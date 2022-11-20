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قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 09:43

قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة
استعدادات لاعبي منتخب قطر (أ ب)
عرب ٤٨

يستهل منتخب قطر المستضيف لنهائيات كأس العالم 2022، مساء اليوم الأحد، مباريات البطولة بعد سنوات من التحضير، وتعتبر هذه أول مشاركة له على مستوى كأس العالم، سيما وأن هذه النسخة الأولى التي تقام في بلد عربي والشرق الأوسط.

ويخوض المنتخب القطري البطولة بصفته بطل آسيا في العام 2019، ورغم كل ذلك التحضير في السنوات الأخير إلا أن مواجهة الإكوادور ستكون أمرا غريبا على المنتخب كونها في بطولة جديدة تماما عليه.

في المقابل، سبق أن لعب المنتخب الإكوادوري ثلاث نسخ سابقة من البطولة، وكان قد اجتاز دور المجموعات في نسخة ألمانيا عام 2006 وهو ما يسعى إلى تكراره هذا العام أيضا.

استعدادات لاعبي الإكوادور (أ ب)

- التاريخ والوقت: ستقام المباراة اليوم عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

- الملعب: استاد البيت.

أخبار الفريقين

اللاعب أكرم عفيف لم يبدأ المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب القطري قبل كأس العالم ضد ألبانيا.

أما المنتخب الإكوادوري فلديه ثلاثة لاعبين عانوا من مشاكل بدنية خلال الشهر الماضي هم جيرمي سارمينتو وكارلس جرويزو وروبرت أربوليدا، لكنهم يتواجدوا في قائمة المنتخب بالفعل.

بطاقة منتخب قطر (أ ف ب)

التشكيلة المتوقعة

منتخب قطر: سعد الشيب، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام الأمين، المعز علي وأكرم عفيف.

منتخب الإكوادور: ألكساندر دومينيغيز، روبرت أربوليدا، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، جيجسون مينديز، موسيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، خوسيه سيفوينيتس، روماريو إبارا وإينر فالنسيا.

تاريخ المواجهات

لعب المنتخب القطري ثلاث مرات من قبل أمام نظيره الإكوادوري جميعها كانت ودية، منها مرتان في عام 1996 وانتهت أول مواجهة بالتعادل 1-1، والثاني فاز بها الفريق الأميركي الجنوبي 2-1.

وفي المواجهة الثالثة في 2018 فاز المنتخب القطري بالنتيجة 4-3.

بطاقة منتخب الإكوادور (أ ف ب)

أهم أرقام المنتخبين

في 13 مرة من الـ21 نسخة السابقة نجحت المنتخبات المضيفة في الوصول إلى المربع الذهبي.

نجح المنتخب القطري في الفوز بأول بطولة قارية كبيرة له في عام 2019 عندما حقق كأس آسيا على حساب اليابان 3-1.

أما المنتخب الإكوادوري فيظهر للمرة الرابعة في كأس العالم بعد أن بدأ المشاركة في العام 2002 وكررها في نسختي 2006 و2014، وستكون هذه المرة الأولى التي يخوض فيها المباراة الأولى أمام فريق غير أوروبي، وكان أفضل سجل له في 2006 عندما وصل إلى ثمن النهائي.

فازت الإكوادور في 4 لقاءات بكأس العالم من قبل وتعادل في مباراة وحيدة وخسر خمسة وله عشرة أهداف وعليه 11 هدفا.

ماذا قال المدربين؟

قال مدرب منتخب قطر، فيليكس سانشيز، إننا "نوجه منتخبات لعبت من قبل نهائيات كأس العالم، أو توّجت بلقب بطولة أمم إفريقيا ولديها العديد من اللاعبين الذين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، ويمتلكون خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري الأبطال".

وذكر مدرب منتخب الإكوادور، غوستافو ألفارو "قلت للفريق ما الذي تريدونه؟ هل تريدون فقط المشاركة في كأس العالم؟ أم تريدون أن تقدموا أفضل نسخة للإكوادور في كأس العالم".

بودكاست عرب 48

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