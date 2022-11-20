مباشر | انطلاق المونديال: قطر (0-2) الإكوادور

يستضيف منتخب قطر المضيف لبطولة كأس العالم بنسختها الـ22، نظيره منتخب الإكوادور في افتتاح المباريات ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للمنتخب القطري على مستوى بطولة كأس العالم، في المقابل سبق أن لعب المنتخب الإكوادوري ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم.

تشكيلة المباراة:

منتخب قطر: سعد الشيب، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خورخي بوعلام، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف المعز علي وهمام أحمد.

منتخب الإكوادور: هيرنان جاليندز، أنجيلو بريسيادو، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، جيجسون مينديز، مويسيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، روماريو إبارا، مايكل إسترادا وإنر فالينسيا.