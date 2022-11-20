مونديال قطر: منتخب إنجلترا بلقب وحيد وبأسوأ سلسلة منذ 1993

بعدما أعاد إنجلترا للعب دورها بين الكبار بالوصول إلى نصف نهائي نسخة 2018 ونهائي كأس أوروبا 2020، فقد المدرب غاريث ساوثغيت الكثير من ثقة الجمهور قبل المونديال القطري، بعد ست مباريات من دون فوز في أسوأ سلسلة منذ 1993.

وعوضا عن دخول مباراة الإثنين كأحد المرشحين لإحراز اللقب وليس فقط لتخطي عقبة المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الجار الويلزي والمنتخب الأميركي، يخوض المنتخب الإنجليزي بطل 1966 النهائيات الثانية والعشرين من خارج دائرة الترشيحات.

في بلد يعتبر نفسه مهد كرة القدم لكنه اكتفى بلقب وحيد حتى الآن، لا تقبل إنجلترا بسهولة أن تلعب دورا ثانويا لكن الحماس خفت مؤخرا بعد هذه النتائج.

لكن هذه السلسلة لا يجب أن تُنسي الجمهور الإنجليزي أين كان المنتخب قبل فترة ليست بالطويلة جدا، والحديث هنا عن الكارثة المزدوجة لكأس العالم 2014 حيث انتهى مشوار "الأسود الثلاثة" في الدور الأول، وكأس أوروبا 2016 حين أقصتهم أيسلندا المتواضعة من الدور ثمن النهائي (2-1).

في العام 2013، وضع الاتحاد الإنجليزي لنفسه هدف بلوغ نصف النهائي مع الوصول إلى كأس أوروبا 2020 والفوز بكأس العالم.

كانت مهمة معقدة بقدر محاولة "الاستدارة بناقلة نفط" وفق ما أفاد في رئيس الاتحاد الإنجليزي في حينها غريغ دايك.

لكن ساوثغيت تمكن حتى في تجاوز حجم التوقعات بإيصال المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أوروبا في صيف 2021 قبل الخسارة على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

وصل قبل ستة أعوام، في أطول مغامرة لمدرب مع المنتخب الإنجليزي منذ بوبي روبسون (1982-1990)، وقد رُميت كرة تدريب "الأسود الثلاثة" في حضن ساوثغيت إثر نهاية محبطة لمشوار قصير مع سام ألاردايس.

في البداية، عُيّن ساوثغيت مؤقتا، على أنه نموذج يحتذى به بالنسبة لاتحاد اللعبة، بعد سقوط ألاردايس في فخ صحيفة كشفت أنه قدم نصائح حول "الالتفاف" على القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.

انتهى مشوار دام ثلاث سنوات لساوثغيت مع ميدلزبره بالهبوط إلى المستوى الثاني، فيما كانت رحلته متذبذبة مع منتخب ما دون 21 سنة، ليصل مع "الأسود الثلاثة" بسيرة ذاتية متواضعة.

برغم ذلك، قاد إنجلترا أول نصف نهائي للمونديال في 28 عاما، وذلك في أولى بطولاته الكبرى قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا، قبل أن يكون قاب قوسين أو أدنى من منحها اللقب القاري الصيف الماضي.

وفي تصريح أدلى به في آذار/مارس الماضي، أفاد ساوثغيت "قلت للاعبين أنهم لن يتعرضوا أبدا لضغط كأس أوروبا، حيث أقيمت معظم المباريات على ملعب ويمبلي ولم تكن إنجلترا قد خاضت نهائيا في 50 عاما (أكثر)، كان الضغط رهيبا عليهم. لكن هذا الأمر يجب أن يمنحهم ثقة كبيرة، ويجب الاستفادة من كل لحظة (في قطر)، هذا مؤكّد".

أعاد تنشيط المنتخب من خلال إطلاق جيل ناضج بالاعتماد على لاعبين مثل كيران تريبييه، هاري ماغواير، الحارس جوردان بيكفورد أو ديكلان رايس. جميعهم لاعبون محتملون في تشكيلة المباراة الأولى ضد إيران.

بهدوئه وبراغماتيته التكتيكية والولاء الدائم للاعبيه مثل ماغواير الذي بقي ركيزة أساسية في المنتخب رغم مستواه المتواضع مع فريقه مانشستر يونايتد، يقارب ساوثغيت الأمور مع غض الطرف حيال أي انتقادات موجهة له.

لكن ذلك لا يعني أنه ليس "مُطاردا" بما حصل في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 حين تقدم رجاله على كرواتيا منذ الدقائق الأولى قبل الخسارة في النهاية 1-2، أو في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي حين تكرر السيناريو بالتقدم على إيطاليا منذ الدقيقة الثانية قبل تلقي هدف التعادل في الشوط الثاني والخسارة في النهاية بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

كما أن مشوار المنتخب في دوري الأمم الأوروبية، حيث هبط إلى المستوى الثاني بعد ثلاث تعادلات ومثلها هزائم، بينها خسارة مذلة في وولفرهامبتون على يد المجر 0-4 في الجولة الرابعة، أدى إلى ضعضعة ثقة الجمهور به وبأساليبه.

رغم ذلك، لم يتوانَ غريغ دايك عن الدفاع عنه، قائلا الجمعة لصحيفة "تايمز" البريطانية "لم يحقق غاريث نتائج رائعة مع المخضرمين وحسب، بل ساعد في إعداد الكثير من الأشياء الجيدة. والآن، خسر بضع مباريات وبدأ الناس في مهاجمته. إنه شيء سخيف".

وكما جرت العادة وعلى غرار ما حصل قبل كأس أوروبا 2020، تضاعفت الدعوات إلى الاعتماد على مقاربة هجومية بحتة وأكثر جرأة.

وكتب النجم والمدرب الإسكتلندي السابق، غرايم سونيس، في صحيفة "دايلي مايل" إنه "لو كنت مكانه، كنت سأنقض على الإيرانيين بكل ما أوتيت من قوة. هل نحن بحاجة حقا إلى لاعبي وسط مدافعين لهذه المباراة؟".

ولم يسلم ساوثغيت من سلفه السويدي سفن-غوران إريكسون الذي تولى المنصب بين 2001 و2006 وقاد إنجلترا إلى ربع نهائي موندياليي 2002 و2006، إذ انتقده بسبب الخيارات الحذرة لكنه بدا أكثر تفهما من الآخرين.

وقال السويدي لصحيفة "ميرور" البريطانية "أستطيع أن أفهمه لأن أحدا لا يريد الهجوم والهجوم والهجوم. لا نستطيع تحمل (تبعات) خسارة المباراة الأولى".