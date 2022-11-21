مونديال قطر: الولايات المتحدة (1-0) ويلز

يلتقي منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وويلز مساء، الإثنين، على استاد "أحمد بن علي"، ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الولايات المتحدة وويلز كل من إنجلترا وإيران اللتين لعبا في وقت سابق اليوم وانتهت المباراة بينهما بفوز المنتخب الإنجليزي بسداسية مقابل هدفين للمنتخب الإيراني.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 11: بطاقة صفراء للاعب منتخب أميركا سيرجينو ديست.

دقيقة 13: بطاقة صفراء للاعب منتخب أميركا ويستون ماكيني.

دقيقة 37: هدف لمنتخب أميركا بواسطة اللاعب تيموتي وياه.

دقيقة 40: بطاقة صفراء للاعب منتخب ويلز غاريث بيل.

دقيقة 45+2: بطاقة صفراء للاعب منتخب ويلز ميفام كريس

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 51: بطاقة صفراء للاعب منتخب أميركا تيم ريم.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب أميركا: تورنر، ديست، زيميرمان، ريم تيم، روبينسون، أدامز، مكيني، موسى يونس، تيموثاوس، جوش، بوليسيتش.

منتخب ويلز: هينيسي، ميفام كريس، إيثان أمبادو، جوزيف رودون، بن دافيز، كونور روبيرتس، ويلسون هاري، آرون رامسي، نيكو ويليامز، غاريث بيل، جيمس دانيال.