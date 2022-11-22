مباريات اليوم في مونديال قطر

تخوض 8 منتخبات اليوم، الثلاثاء، مبارياتها ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتنطلق مباريات اليوم الثالث من مونديال قطر بمباراة بين الأرجنتين والسعودية عند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القدس (10:00 بتوقيت غرينتش) على استاد "لوسيل".

ويلعب المنتخب الأرجنتيني والسعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من المنتخبين البولندي والمكسيكي.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب تونس نظيره منتخب الدانمارك عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القدس (13:00 بتوقيت غرينتش) على استاد "المدينة التعليمية".

ويلعب المنتخبان التونسي والدانمارك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من فرنسا وأستراليا.

وبعد ذلك، تجرى مباراة بين منتخبي المكسيك وبولندا عند الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القدس (16:00 بتوقيت غرينتش) على استاد "974".

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السعودية والأرجنتين.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين فرنسا وأستراليا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس (19:00 بتوقيت غرينتش)، على استاد "الجنوب".

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كل من تونس والدانمارك.