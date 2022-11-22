مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 19:16

مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا
صور من المباراة (Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا المكسيك وبولندا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "974" ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم بنسختها الأولى المقامة على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب المكسيك وبولندا كل من السعودية والأرجنتين اللتين انتهت مباراتهما بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 28: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك سانشيز.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 56: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك مورينو.

دقيقة 57: ليفاندوفسكي يهدر ضربة جزاء احتسبها الحكم لبولندا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

دقيقة 76: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا بيرزيميسلاف فرانكوفسكي.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب بولندا: تشيزني، بيريزينسكي، جليك، كيويور، ماتي كاش، كامينسكي، كريشوياك، سزيمانسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، ليفاندوفسكي.

منتخب المكسيك: أوتشوا، مونتيس، هيكتور مورينو، سانشيز، جالاردو، ألفاريز، هيريرا، شافيز، فيجا، مارتن، لوزانو.

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مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا

مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا

مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا

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