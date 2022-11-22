مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 21:32

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا
من المباراة (Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا فرنسا وأستراليا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "الجنوب" ضمن أحداث المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ويلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وأستراليا كل من تونس والدانمارك اللتين افترقتا بالتعادل سلبيا (0-0) في وقت سابق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 9: منتخب أستراليا يفتتح باب التسجيل بهدف عن طريق اللاعب كريغ غودوين.

دقيقة 27: منتخب فرنسا يدرك هدف التعادل بواسطة لاعبه أدريان رابيو.

دقيقة 32: هدف ثان لمنتخب فرنسا عن طريق اللاعب أوليفييه جيرو.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، بنجامين بافارد، دايوت أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، لوكاس هرنانديز، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، كيليان مبابي، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو.

منتخب أستراليا: رايان، بيهيتش، رويلس، سوتار، أتكينسون، إيرفين، مووي، ماك جري، جودوين، دوك، ليكي.

بودكاست عرب 48

#منتخب فرنسا
#منتخب أستراليا
#مونديال قطر
#كأس العالم
#مباراة فرنسا وأستراليا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فوز السعودية على الأرجنتين: استمرار ليالي ميسي الحزينة والدوسري رجل المناسبات التاريخيّة
فوز السعودية على الأرجنتين: استمرار ليالي ميسي الحزينة والدوسري رجل المناسبات التاريخيّة

2022-11-22

مانشستر يونايتد يتخلّى عن كريستيانو رونالدو بشكل "فوريّ"
مانشستر يونايتد يتخلّى عن كريستيانو رونالدو بشكل "فوريّ"

2022-11-22

مونديال قطر: بولندا والمكسيك تحتكمان إلى التعادل
مونديال قطر: بولندا والمكسيك تحتكمان إلى التعادل

2022-11-22

الأكثر قراءة

مونديال قطر: إنجلترا تكتسح إيران بسداسية مقابل هدفين

مونديال قطر: إنجلترا تكتسح إيران بسداسية مقابل هدفين

2022-11-21
مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين

مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين

2022-11-21
حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع

حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع "الليكود"

2022-11-21
الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

2022-11-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-11-21