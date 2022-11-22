مباشر | مونديال قطر: فرنسا (2-1) أستراليا

يلتقي منتخبا فرنسا وأستراليا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "الجنوب" ضمن أحداث المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ويلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وأستراليا كل من تونس والدانمارك اللتين افترقتا بالتعادل سلبيا (0-0) في وقت سابق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 9: منتخب أستراليا يفتتح باب التسجيل بهدف عن طريق اللاعب كريغ غودوين.

دقيقة 27: منتخب فرنسا يدرك هدف التعادل بواسطة لاعبه أدريان رابيو.

دقيقة 32: هدف ثان لمنتخب فرنسا عن طريق اللاعب أوليفييه جيرو.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، بنجامين بافارد، دايوت أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، لوكاس هرنانديز، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، كيليان مبابي، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو.

منتخب أستراليا: رايان، بيهيتش، رويلس، سوتار، أتكينسون، إيرفين، مووي، ماك جري، جودوين، دوك، ليكي.